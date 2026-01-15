Univerzálny čistič RM 555, 5L, 5l

Intenzívny univerzálny čistič, ktorý bez námahy odstráni olej, mastnotu a minerálne nečistoty. Na záhradný nábytok, vozidlá, fasády a všetky vodeodolné povrchy.

Špecifikácie

Technické údaje

Veľkosť balenia (l) 5
Jednotka balenia (Kus(y)) 1
Hmotnosť (kg) 5,2
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 5,4
Rozmery (d x š x v) (mm) 192 x 145 x 248
Univerzálny čistič RM 555, 5L, 5l
Kompatibilné stroje
Oblasti využitia
  • Oblasti okolo domu a záhrady
  • Autá
Príslušenstvo