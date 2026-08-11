Batéria 36 V/ 5,0 Ah
Batéria 36 V/5,0 Ah Battery Power s inovatívnou technológiou Real Time vrátane displeja LCD na zobrazenie stavu batérie. Vhodná pre všetky zariadenia systému batérií 36 V Battery Power.
Prečo veľa, keď stačí jedna: Vymeniteľná batéria 36 V/5,0 Ah Battery Power od Kärcher je použiteľná vo všetkých zariadeniach systému batérií 36 V Kärcher Battery Power. To ušetrí kúpu viacerých batérií. Vybavená lítium-iónovými článkami poskytne trvalo konštantný výkon. Do minulosti patrí aj samovybíjanie batérií, ako aj strata kapacity pri častom čiastočnom vybíjaní (pamäťový efekt). Inovatívna technológia Real Time s integrovaným displejom LCD zobrazuje zostávajúcu výdrž, stav nabitia a kapacitu batérie. Batéria sa nezošmykne ani na hladkých alebo šikmých plochách vďaka príjemným mäkkým prvkom na povrchu.
Vlastnosti a výhody
Inovačná technológia reálneho časuIntegrovaná LCD obrazovka zobrazuje zostávajúcu dobu prevádzky, zostávajúci čas nabíjania a stav nabíjania po celú dobu
36 V platforma batérií KärcherPre použitie vo všetkých zariadeniach systému batérií Battery Power 36 V od spoločnosti Kärcher. Pre použitie vo všetkých zariadeniach s platformou batérií 36 V Kärcher Battery Power +.
Výkonné lítium-iónové článkyLítium-iónová batéria zaručuje konštantný výkon a zabraňuje samovybíjaniu a memory efektu.
Automatický režim skladovania
- Predlžuje životnosť článkov
Ochrana pred prúdom vody podľa IPX 5
- Bezpečná ochrana pri používaní s prúdom vody.
Efektívny teplotný manažment
- Maximálny výkon vďaka efektívnej akumulácii tepla a inteligentnému manažmentu batérií.
Inteligentná kontrola článkov
- Chráni batériu pred preťažením, prehriatím a hĺbkovým vybitím.
Robustný obal
- Batérie Kärcher sú mimoriadne odolné voči nárazom.
Špecifikácie
Technické údaje
|Batériová platforma
|36 V batériová platforma
|Typ batérie
|Lítium-iónová batéria
|Napätie (V)
|36
|Kapacita (Ah)
|5
|Energia (Wh)
|180
|Farba
|Čierna
|Hmotnosť (kg)
|1,5
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|1,7
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|134 x 88 x 118
Video
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