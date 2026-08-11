Batéria 36 V/ 5,0 Ah

Batéria 36 V/5,0 Ah Battery Power s inovatívnou technológiou Real Time vrátane displeja LCD na zobrazenie stavu batérie. Vhodná pre všetky zariadenia systému batérií 36 V Battery Power.

Prečo veľa, keď stačí jedna: Vymeniteľná batéria 36 V/5,0 Ah Battery Power od Kärcher je použiteľná vo všetkých zariadeniach systému batérií 36 V Kärcher Battery Power. To ušetrí kúpu viacerých batérií. Vybavená lítium-iónovými článkami poskytne trvalo konštantný výkon. Do minulosti patrí aj samovybíjanie batérií, ako aj strata kapacity pri častom čiastočnom vybíjaní (pamäťový efekt). Inovatívna technológia Real Time s integrovaným displejom LCD zobrazuje zostávajúcu výdrž, stav nabitia a kapacitu batérie. Batéria sa nezošmykne ani na hladkých alebo šikmých plochách vďaka príjemným mäkkým prvkom na povrchu.

Vlastnosti a výhody
Batéria 36 V/ 5,0 Ah: Inovačná technológia reálneho času
Inovačná technológia reálneho času
Integrovaná LCD obrazovka zobrazuje zostávajúcu dobu prevádzky, zostávajúci čas nabíjania a stav nabíjania po celú dobu
Batéria 36 V/ 5,0 Ah: 36 V platforma batérií Kärcher
36 V platforma batérií Kärcher
Pre použitie vo všetkých zariadeniach systému batérií Battery Power 36 V od spoločnosti Kärcher. Pre použitie vo všetkých zariadeniach s platformou batérií 36 V Kärcher Battery Power +.
Batéria 36 V/ 5,0 Ah: Výkonné lítium-iónové články
Výkonné lítium-iónové články
Lítium-iónová batéria zaručuje konštantný výkon a zabraňuje samovybíjaniu a memory efektu.
Automatický režim skladovania
  • Predlžuje životnosť článkov
Ochrana pred prúdom vody podľa IPX 5
  • Bezpečná ochrana pri používaní s prúdom vody.
Efektívny teplotný manažment
  • Maximálny výkon vďaka efektívnej akumulácii tepla a inteligentnému manažmentu batérií.
Inteligentná kontrola článkov
  • Chráni batériu pred preťažením, prehriatím a hĺbkovým vybitím.
Robustný obal
  • Batérie Kärcher sú mimoriadne odolné voči nárazom.
Špecifikácie

Technické údaje

Batériová platforma 36 V batériová platforma
Typ batérie Lítium-iónová batéria
Napätie (V) 36
Kapacita (Ah) 5
Energia (Wh) 180
Farba Čierna
Hmotnosť (kg) 1,5
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 1,7
Rozmery (d x š x v) (mm) 134 x 88 x 118
Batéria 36 V/ 5,0 Ah
Batéria 36 V/ 5,0 Ah

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