Extra dlhá štrbinová hubica pre WD

Prepracovaná extra dlhá štrbinová hubica. Ideálna pre ťažko dostupné miesta v aute. Vhodná pre všetky mokro-suché vysávače a tepovače-extraktory Kärcher Home & Garden.

Kompletne prepracovaná extra dlhá štrbinová hubica je teraz tenšia a presvedčí ešte lepšou manipuláciou. Ťažko dostupné miesta v aute, ako aj medzery alebo štrbiny v domácnosti je teraz možné čistiť s väčším komfortom. Extra dlhá štrbinová hubica je vhodná pre všetky mokro-suché vysávače a tepovač-extraktory Kärcher Home & Garden.

Vlastnosti a výhody
Tenká a extra dlhá štrbinová hubica
Na dôkladné čistenie ťažko prístupných miest v aute alebo v domácnosti
Vhodné pre všetky mokrosuché vysávače a tepovače-extraktory Kärcher Home & Garden
Špecifikácie

Technické údaje

Množstvo v balení (Kus(y)) 1
Štandardný priemer (mm) 35
Farba Čierna
Hmotnosť (kg) 0,1
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 0,1
Rozmery (d x š x v) (mm) 350 x 40 x 40
Kompatibilné stroje
Oblasti využitia
  • Medzipriestory
  • Vhodná na miesta, ku ktorým je ťažké sa dostať (rohy, škáry, trhliny atď.)
  • Bočné priehradky v aute