Extra dlhá štrbinová hubica pre WD
Prepracovaná extra dlhá štrbinová hubica. Ideálna pre ťažko dostupné miesta v aute. Vhodná pre všetky mokro-suché vysávače a tepovače-extraktory Kärcher Home & Garden.
Kompletne prepracovaná extra dlhá štrbinová hubica je teraz tenšia a presvedčí ešte lepšou manipuláciou. Ťažko dostupné miesta v aute, ako aj medzery alebo štrbiny v domácnosti je teraz možné čistiť s väčším komfortom. Extra dlhá štrbinová hubica je vhodná pre všetky mokro-suché vysávače a tepovač-extraktory Kärcher Home & Garden.
Vlastnosti a výhody
Tenká a extra dlhá štrbinová hubica
Na dôkladné čistenie ťažko prístupných miest v aute alebo v domácnosti
Vhodné pre všetky mokrosuché vysávače a tepovače-extraktory Kärcher Home & Garden
Špecifikácie
Technické údaje
|Množstvo v balení (Kus(y))
|1
|Štandardný priemer (mm)
|35
|Farba
|Čierna
|Hmotnosť (kg)
|0,1
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|0,1
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|350 x 40 x 40
Kompatibilné stroje
Oblasti využitia
- Medzipriestory
- Vhodná na miesta, ku ktorým je ťažké sa dostať (rohy, škáry, trhliny atď.)
- Bočné priehradky v aute