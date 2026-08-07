Flexibilná štrbinová hubica

Flexibilná štrbinová hubica na čistenie ťažko dostupných miest v domácnosti, pivnici, dielni, aute atď. pomocou mokrosuchých vysávačov a tepovačov Home & Garden.

Či už v ťažko dostupných alebo stiesnených priestoroch v aute, dome, pivnici alebo záhradnej kôlni – flexibilná štrbinová hubica sa postará o čistotu až do posledného rohu. Vďaka pružnému materiálu sa tryska dostane do oblastí, ktoré sa nedajú vyčistiť štandardnou štrbinovou hubicou. Štrbinová hubica je vhodná pre mokrosuché vysávače Kärcher Home & Garden a tepovače-extraktory.

Vlastnosti a výhody
Štrbinová hubica vyrobená z mäkkého a pružného materiálu
  • Dá sa ľahko ohnúť, aby sa dostal na miesta, ktoré sa nedajú vyčistiť štandardnou štrbinovou hubicou.
Extra dlhá tryska (dĺžka trysky cca 615 mm)
  • Siaha hlboko do medzier, ktoré sa majú vyčistiť.
Vhodné pre všetky mokrosuché vysávače a tepovače-extraktory Kärcher Home & Garden
Špecifikácie

Technické údaje

Množstvo v balení (Kus(y)) 1
Štandardný priemer (mm) NW 35
Pracovná šírka (mm) 615
Farba Čierna
Hmotnosť (kg) 0,1
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 0,2
Rozmery (d x š x v) (mm) 615 x 40 x 40
Kompatibilné stroje
Oblasti využitia
  • Medzipriestory
  • Vhodná na miesta, ku ktorým je ťažké sa dostať (rohy, škáry, trhliny atď.)
  • Bočné priehradky v aute