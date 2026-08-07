Flexibilná štrbinová hubica
Flexibilná štrbinová hubica na čistenie ťažko dostupných miest v domácnosti, pivnici, dielni, aute atď. pomocou mokrosuchých vysávačov a tepovačov Home & Garden.
Či už v ťažko dostupných alebo stiesnených priestoroch v aute, dome, pivnici alebo záhradnej kôlni – flexibilná štrbinová hubica sa postará o čistotu až do posledného rohu. Vďaka pružnému materiálu sa tryska dostane do oblastí, ktoré sa nedajú vyčistiť štandardnou štrbinovou hubicou. Štrbinová hubica je vhodná pre mokrosuché vysávače Kärcher Home & Garden a tepovače-extraktory.
Vlastnosti a výhody
Štrbinová hubica vyrobená z mäkkého a pružného materiálu
- Dá sa ľahko ohnúť, aby sa dostal na miesta, ktoré sa nedajú vyčistiť štandardnou štrbinovou hubicou.
Extra dlhá tryska (dĺžka trysky cca 615 mm)
- Siaha hlboko do medzier, ktoré sa majú vyčistiť.
Vhodné pre všetky mokrosuché vysávače a tepovače-extraktory Kärcher Home & Garden
Špecifikácie
Technické údaje
|Množstvo v balení (Kus(y))
|1
|Štandardný priemer (mm)
|NW 35
|Pracovná šírka (mm)
|615
|Farba
|Čierna
|Hmotnosť (kg)
|0,1
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|0,2
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|615 x 40 x 40
Kompatibilné stroje
- Akumulátorový mokro suchý vysávač WD 1 Compact Battery
- Akumulátorový mokro suchý vysávač WD 1 Compact Battery Set
- Akumulátorový mokro suchý vysávač WD 2-18 V Battery Set V-12/18
- Akumulátorový mokro suchý vysávač WD 2-18 V-12/18
- Akumulátorový mokro suchý vysávač WD 3 Battery
- Akumulátorový mokro suchý vysávač WD 3 Battery Premium
- Akumulátorový mokro suchý vysávač WD 3 Battery Premium Set
- Akumulátorový mokro suchý vysávač WD 3 Battery Set
- Akumulátorový mokro suchý vysávač WD 3-18 Battery Set V-17/20
- Akumulátorový mokro suchý vysávač WD 3-18 S Battery Set V-17/20
- Akumulátorový mokro suchý vysávač WD 3-18 S V-17/20
- Akumulátorový mokro suchý vysávač WD 3-18 V-17/20
- Akumulátorový mokro-suchý vysávač WD 4-18 S V-20/22 Dual
- Akumulátorový mokro-suchý vysávač WD 4-18 S V-20/22 Dual Battery Set
- Akumulátorový mokro-suchý vysávač WD 4-18 V-20/22 Dual
- Akumulátorový mokro-suchý vysávač WD 4-18 V-20/22 Dual Battery Set
- Batohový vysávač BVL 3/1 Bp
- Batohový vysávač BVL 3/1 Bp Go!Further
- Batohový vysávač BVL 5/1 Bp
- Mokro suchý vysávač WD 3 S V-15/4/20
- Mokro suchý vysávač WD 3 V-17/6/20 Car
- Mokro-suchý vysávač KWD 3 S V-17/4/20 Anniversary Edition
- Mokro-suchý vysávač NT 22/1 Ap L
- Mokro-suchý vysávač NT 22/1 Ap L Go!Further
- Mokro-suchý vysávač NT 22/1 Ap Te Adv L
- Mokro-suchý vysávač NT 22/1 Ap Te L
- Mokro-suchý vysávač NT 27/1 Adv
- Mokro-suchý vysávač NT 27/1 Me
- Mokro-suchý vysávač NT 27/1 Me Advanced
- Mokro-suchý vysávač WD 1 Classic
- Mokro-suchý vysávač WD 2 Plus S V-15/4/18
- Mokro-suchý vysávač WD 2 Plus V-12/4/18
- Mokro-suchý vysávač WD 2 Plus V-12/4/18/C
- Mokro-suchý vysávač WD 2 Plus V-15/4/18
- Mokro-suchý vysávač WD 3 P S V-17/4/20
- Mokro-suchý vysávač WD 3 P V-17/4/20
- Mokro-suchý vysávač WD 3 P V-17/4/20 Workshop
- Mokro-suchý vysávač WD 3 S V-17/6/20 Car
- Mokro-suchý vysávač WD 3 V-15/4/20
- Mokro-suchý vysávač WD 3 V-17/4/20
- Mokro-suchý vysávač WD 4 P S V-20/5/22
- Mokro-suchý vysávač WD 4 P V-20/5/22
- Mokro-suchý vysávač WD 4 S Go!Further
- Mokro-suchý vysávač WD 4 S V-20/5/22
- Mokro-suchý vysávač WD 4 V-20/5/22
- Mokro-suchý vysávač WD 5 Control 25/5/22
- Mokro-suchý vysávač WD 5 Control P 25/5/22
- Mokro-suchý vysávač WD 5 Control P S 25/5/22
- Mokro-suchý vysávač WD 5 Control S 25/5/22
- Mokro-suchý vysávač WD 5 P S V-25/5/22
- Mokro-suchý vysávač WD 5 P S V-25/6/22 Workshop
- Mokro-suchý vysávač WD 5 P V-25/5/22
- Mokro-suchý vysávač WD 5 S V-25/5/22
- Mokro-suchý vysávač WD 5 S V-30/5/22
- Mokro-suchý vysávač WD 5 V-25/5/22
- Mokro-suchý vysávač WD 6 Control P S 30/6/35/T
- Mokro-suchý vysávač WD 6 P S V-30/6/22/T
- Mokro-suchý vysávač WD 6 P S V-30/6/22/T + DDC
- Mokro-suchý vysávač WD 6 P S V-30/6/22/T Car & Pet
- Mokro-suchý vysávač WD 6 P S V-30/8/35/T
- Mokro-suchý vysávač WD 7 Control P S 30/6/35/T
- Mokrosuchý vysávač WD 3 V-17/4/20
- Suchý vysávač T 10/1
- Suchý vysávač T 10/1 Adv
- Suchý vysávač T 10/1 Adv HEPA
- Suchý vysávač T 10/1 Adv HEPA Go!Further
- Suchý vysávač T 10/1 Bp
- Suchý vysávač T 10/1 Bp Adv
- Suchý vysávač T 10/1 Bp Adv HEPA
- Suchý vysávač T 10/1 Bp Adv HEPA Go!Further
- Suchý vysávač T 11/1 Classic
- Suchý vysávač T 11/1 Classic HEPA
- Suchý vysávač T 15/1
- Suchý vysávač T 15/1 Adv
- Suchý vysávač T 15/1 Bp
- Suchý vysávač T 15/1 Bp Adv
- Suchý vysávač T 15/1 Bp Adv HEPA
- Suchý vysávač T 15/1 HEPA
- Suchý vysávač T 7/1 Classic
- Suchý vysávač T 7/1 Classic Adv
- Tepovač-extraktor SE 4
- Tepovač-extraktor SE 4 Go!Further
- Tepovač-extraktor SE 4 Plus
- Tepovač-extraktor SE 4 Plus Special
- Tepovač-extraktor SE 5
- Tepovač-extraktor SE 5 Car
- Tepovač-extraktor SE 5 Upholstery
- Tepovač-extraktor SE 6 Signature Line
Oblasti využitia
- Medzipriestory
- Vhodná na miesta, ku ktorým je ťažké sa dostať (rohy, škáry, trhliny atď.)
- Bočné priehradky v aute