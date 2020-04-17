Hubica na vysávanie auta

Zaručené rýchle vysávanie bez námahy: S hubicou do auta vyčistíte textilné povrchy v aute a okolo domu pohodlne a dôkladne.

S praktickou hubicou do auta pre váš mokro-suchý vysávač môžete rýchlo a bez námahy vysávať textilné povrchy vo vašom aute vrátane kufra, autosedačiek, zadných sedadiel a priestoru pre nohy. Hubica je vhodná aj na vysávanie čalúnených povrchov, čalúneného nábytku a matracov v domácnosti. Hubicu do auta je možné použiť so všetkými mokro-suchými vysávačmi a tepovačmi-extraktormi Kärcher Home & Garden.

Vlastnosti a výhody
Optimalizovaná hubica v novom dizajne pre spoľahlivé odstraňovanie nečistôt
Tryska je praktická, perfektne padne do ruky a ľahko sa používa
Vhodné pre všetky mokrosuché vysávače a tepovače-extraktory Kärcher Home & Garden
Špecifikácie

Technické údaje

Množstvo v balení (Kus(y)) 1
Štandardný priemer (mm) NW 35
Farba Čierna
Hmotnosť (kg) 0,1
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 0,2
Rozmery (d x š x v) (mm) 258 x 105 x 40
Kompatibilné stroje
Oblasti využitia
  • Batožinový priestor
  • Autosedadlá
  • Zadné sedadlo
  • Priestor na nohy
  • Autokoberce
  • Čalúnenie
  • Čalúnený nábytok
  • Matrac