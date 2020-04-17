Prepínateľná hubica na mokro-suché vysávanie s držiakom pre WD

Prepínateľná hubica na vysávanie suchých aj mokrých hmôt. Pohodlné prepínanie pomocou nožného spínača. Hodí sa pre všetky viacúčelové vysávače Kärcher WD z radu Home&Garden.

Prepínateľná hubica na mokro-suché vysávanie sa vyznačuje nasledujúcimi vlastnosťami: optimálne zbieranie špiny tak pri vysávaní suchých, ako aj mokrých hmôt vďaka dvom štetinovým lištám. Najkomfortnejšie prispôsobenie typu znečistenia pomocou nožného spínača. Keďže má veľmi dobré klzné vlastnosti vďaka bočným kolieskam, na vysávanie nie je potrebné vynakladať veľkú silu. Vrátane držiaku na odkladanie podlahovej hubice na prístroj.

Vlastnosti a výhody
Optimálne zbieranie špiny tak pri vysávaní suchých ako aj mokrých hmôt vďaka dvom štetinovým lištám.
Pohodlné prispôsobenie príslušnému druhu znečistenia vďaka praktickému nožnému prepínaču
Malá sila vynaložená na vysávanie vďaka veľmi dobrému kĺzaniu, ktoré umožňujú bočné kolieska
Vrátane držiaka na odkladanie podlahovej hubice na stroji
Vhodné pre všetky mokrosuché vysávače a tepovače-extraktory Kärcher Home & Garden
Špecifikácie

Technické údaje

Množstvo v balení (Kus(y)) 1
Štandardný priemer (mm) 35
Farba Čierna
Hmotnosť (kg) 0,3
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 0,5
Rozmery (d x š x v) (mm) 260 x 70 x 124
Kompatibilné stroje
Oblasti využitia
  • Oblasti okolo domu a záhrady
  • Terasa
  • Cesty
  • Vstupný priestor
  • Domáca dielňa
  • Pivnica
  • Garáž
  • Dielňa
  • Renovácia
  • Kvapaliny