Prepínateľná hubica na mokro-suché vysávanie s držiakom pre WD
Prepínateľná hubica na vysávanie suchých aj mokrých hmôt. Pohodlné prepínanie pomocou nožného spínača. Hodí sa pre všetky viacúčelové vysávače Kärcher WD z radu Home&Garden.
Prepínateľná hubica na mokro-suché vysávanie sa vyznačuje nasledujúcimi vlastnosťami: optimálne zbieranie špiny tak pri vysávaní suchých, ako aj mokrých hmôt vďaka dvom štetinovým lištám. Najkomfortnejšie prispôsobenie typu znečistenia pomocou nožného spínača. Keďže má veľmi dobré klzné vlastnosti vďaka bočným kolieskam, na vysávanie nie je potrebné vynakladať veľkú silu. Vrátane držiaku na odkladanie podlahovej hubice na prístroj.
Vlastnosti a výhody
Optimálne zbieranie špiny tak pri vysávaní suchých ako aj mokrých hmôt vďaka dvom štetinovým lištám.
Pohodlné prispôsobenie príslušnému druhu znečistenia vďaka praktickému nožnému prepínaču
Malá sila vynaložená na vysávanie vďaka veľmi dobrému kĺzaniu, ktoré umožňujú bočné kolieska
Vrátane držiaka na odkladanie podlahovej hubice na stroji
Vhodné pre všetky mokrosuché vysávače a tepovače-extraktory Kärcher Home & Garden
Špecifikácie
Technické údaje
|Množstvo v balení (Kus(y))
|1
|Štandardný priemer (mm)
|35
|Farba
|Čierna
|Hmotnosť (kg)
|0,3
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|0,5
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|260 x 70 x 124
Kompatibilné stroje
- Akumulátorový mokro suchý vysávač WD 1 Compact Battery
- Akumulátorový mokro suchý vysávač WD 1 Compact Battery Set
- Mokro suchý vysávač WD 3 S V-15/4/20
- Mokro-suchý vysávač WD 1 Classic
- Mokrosuchý vysávač WD 3 V-17/4/20
Oblasti využitia
- Oblasti okolo domu a záhrady
- Terasa
- Cesty
- Vstupný priestor
- Domáca dielňa
- Pivnica
- Garáž
- Dielňa
- Renovácia
- Kvapaliny