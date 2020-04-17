Súprava štetcov na čistenie interiéru auta

Súprava štetcov na dôkladné a šetrné vysávanie palubných dosiek, koberčekov, čalúnených povrchov, atď.. Pre všetky viacúčelové vysávače WD Kärcher Home & Garden.

Súprava sacích štetcov sa skladá z dvoch štetcov s tvrdými a mäkkými štetinami. Sací štetec s tvrdými štetinami je určený pre dôkladné čistenie čalúnenia a kobercov ( napr. Koberčeky alebo autosedadlá). Sací štetec s mäkkými štetinami umožňuje šetrné čistenie citlivých povrchov (napr. palubná doska alebo stredová konzola). Praktická súprava sacích štetcov je vhodná pre všetky viacúčelové vysávače Kärcher Home & Garden

Vlastnosti a výhody
Sací štetec s tvrdými štetinami pre dôkladné vyčistenie čalúnenia a koberčekov.
Sací štetec s mäkkými štetinami pre šetrné čistenie citlivých povrchov.
Vhodná pre všetky viacúčelové vysávače Home & Garden
Vhodné pre všetky tepovače-extraktory radu SE 4, SE 5 a SE 6
Špecifikácie

Technické údaje

Množstvo v balení (-časť) 2
Štandardný priemer (mm) 35
Farba Čierna
Hmotnosť (kg) 0,1
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 0,1
Rozmery (d x š x v) (mm) 120 x 70 x 41
Kompatibilné stroje
Oblasti využitia
  • Batožinový priestor
  • Autosedadlá
  • Zadné sedadlo
  • Priestor na nohy
  • Prístrojová doska
  • Stredová konzola
  • Bočné priehradky v aute
  • Čalúnenie
  • Čalúnený nábytok
  • Chúlostivé povrchy