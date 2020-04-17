Zachytávač prachu z vŕtania Drill Dust Catcher
Zachytávač prachu z vŕtania umožňuje bezpečné a bezprašné vŕtanie na všetkých bežných stenách a stropoch. Prach z vŕtania sa odsáva priamo z vyvŕtaného otvoru.
Namiesto nepraktického a predovšetkým zbytočného zametania alebo vysávania môžete odstrániť prach z vŕtania pri zdroji, priamo z vyvŕtaného otvoru. Nezáleží na tom, či vŕtačku umiestnite na stenu alebo strop, alebo či je podkladom dlaždica, tapeta, omietka, kameň, betón alebo drevo: vďaka 2-komorovému systému a penovému tesneniu zostane príslušenstvo k mokro-suchému vysávaču Kärcher Home & Garden WD 1-7 pevne a bezpečne na každom bežnom podklade. Navyše sa nemusíte spoliehať na pomoc druhej osoby, ale môžete vŕtať a potom bez námahy sami povysávať vrtný prach a zanechať tak miesto čisté. Náš zachytávač prachu z vŕtania je vhodný pre všetky bežné vŕtačky s priemerom vrtáka do 15 mm.
Vlastnosti a výhody
Pre bezprašné vŕtanie
Zachytávač prachu drží na všetkých bežných povrchoch stien a stropov
Bezproblémové vŕtanie aj vyššie položených miest
Vŕtanie a vysávanie bez pomoci 2. osoby
Jednoduché použitie - pripojte saciu hadicu, zapnite odsávanie, umiestnite na požadovanom mieste plánovaného vŕtania
Stlačením žltého spínača je možné ľahko zmeniť polohu zberača prachu bez toho, aby ste museli vypnúť vysávač.
Pre vŕtačky s priemerom vrtáka do 15 mm
Vhodná pre všetky viacúčelové vysávače Home & Garden
Vhodné pre všetky tepovače-extraktory radu SE 4, SE 5 a SE 6
Špecifikácie
Technické údaje
|Štandardný priemer (mm)
|35
|Farba
|Čierna
|Hmotnosť (kg)
|0,2
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|0,3
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|207 x 106 x 117
Kompatibilné stroje
- Akumulátorový mokro suchý vysávač WD 1 Compact Battery
- Akumulátorový mokro suchý vysávač WD 1 Compact Battery Set
- Akumulátorový mokro suchý vysávač WD 2-18 V Battery Set V-12/18
- Akumulátorový mokro suchý vysávač WD 2-18 V-12/18
- Akumulátorový mokro suchý vysávač WD 3 Battery
- Akumulátorový mokro suchý vysávač WD 3 Battery Premium
- Akumulátorový mokro suchý vysávač WD 3 Battery Premium Set
- Akumulátorový mokro suchý vysávač WD 3 Battery Set
- Akumulátorový mokro suchý vysávač WD 3-18 Battery Set V-17/20
- Akumulátorový mokro suchý vysávač WD 3-18 S Battery Set V-17/20
- Akumulátorový mokro suchý vysávač WD 3-18 S V-17/20
- Akumulátorový mokro suchý vysávač WD 3-18 V-17/20
- Akumulátorový mokro-suchý vysávač WD 4-18 S V-20/22 Dual
- Akumulátorový mokro-suchý vysávač WD 4-18 S V-20/22 Dual Battery Set
- Akumulátorový mokro-suchý vysávač WD 4-18 V-20/22 Dual
- Akumulátorový mokro-suchý vysávač WD 4-18 V-20/22 Dual Battery Set
- Mokro suchý vysávač WD 3 S V-15/4/20
- Mokro suchý vysávač WD 3 V-17/6/20 Car
- Mokro-suchý vysávač KWD 3 S V-17/4/20 Anniversary Edition
- Mokro-suchý vysávač WD 1 Classic
- Mokro-suchý vysávač WD 2 Plus S V-15/4/18
- Mokro-suchý vysávač WD 2 Plus V-12/4/18
- Mokro-suchý vysávač WD 2 Plus V-12/4/18/C
- Mokro-suchý vysávač WD 2 Plus V-15/4/18
- Mokro-suchý vysávač WD 3 P S V-17/4/20
- Mokro-suchý vysávač WD 3 P V-17/4/20
- Mokro-suchý vysávač WD 3 P V-17/4/20 Workshop
- Mokro-suchý vysávač WD 3 S V-17/6/20 Car
- Mokro-suchý vysávač WD 3 V-15/4/20
- Mokro-suchý vysávač WD 3 V-17/4/20
- Mokro-suchý vysávač WD 4 P S V-20/5/22
- Mokro-suchý vysávač WD 4 P V-20/5/22
- Mokro-suchý vysávač WD 4 S Go!Further
- Mokro-suchý vysávač WD 4 S V-20/5/22
- Mokro-suchý vysávač WD 4 V-20/5/22
- Mokro-suchý vysávač WD 5 Control 25/5/22
- Mokro-suchý vysávač WD 5 Control P 25/5/22
- Mokro-suchý vysávač WD 5 Control P S 25/5/22
- Mokro-suchý vysávač WD 5 Control S 25/5/22
- Mokro-suchý vysávač WD 5 P S V-25/5/22
- Mokro-suchý vysávač WD 5 P S V-25/6/22 Workshop
- Mokro-suchý vysávač WD 5 P V-25/5/22
- Mokro-suchý vysávač WD 5 S V-25/5/22
- Mokro-suchý vysávač WD 5 S V-30/5/22
- Mokro-suchý vysávač WD 5 V-25/5/22
- Mokro-suchý vysávač WD 6 Control P S 30/6/35/T
- Mokro-suchý vysávač WD 6 P S V-30/6/22/T
- Mokro-suchý vysávač WD 6 P S V-30/6/22/T + DDC
- Mokro-suchý vysávač WD 6 P S V-30/6/22/T Car & Pet
- Mokro-suchý vysávač WD 6 P S V-30/8/35/T
- Mokro-suchý vysávač WD 7 Control P S 30/6/35/T
- Mokrosuchý vysávač WD 3 V-17/4/20
- Tepovač-extraktor SE 4
- Tepovač-extraktor SE 4 Go!Futher
- Tepovač-extraktor SE 4 Plus
- Tepovač-extraktor SE 4 Plus Special
- Tepovač-extraktor SE 5
- Tepovač-extraktor SE 5 Car
- Tepovač-extraktor SE 6 Signature Line
Oblasti využitia
- Dlažba
- Tapety
- Omietka
- Drevo
- Kameň
- Betón