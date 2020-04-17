Zachytávač prachu z vŕtania Drill Dust Catcher

Zachytávač prachu z vŕtania umožňuje bezpečné a bezprašné vŕtanie na všetkých bežných stenách a stropoch. Prach z vŕtania sa odsáva priamo z vyvŕtaného otvoru.

Namiesto nepraktického a predovšetkým zbytočného zametania alebo vysávania môžete odstrániť prach z vŕtania pri zdroji, priamo z vyvŕtaného otvoru. Nezáleží na tom, či vŕtačku umiestnite na stenu alebo strop, alebo či je podkladom dlaždica, tapeta, omietka, kameň, betón alebo drevo: vďaka 2-komorovému systému a penovému tesneniu zostane príslušenstvo k mokro-suchému vysávaču Kärcher Home & Garden WD 1-7 pevne a bezpečne na každom bežnom podklade. Navyše sa nemusíte spoliehať na pomoc druhej osoby, ale môžete vŕtať a potom bez námahy sami povysávať vrtný prach a zanechať tak miesto čisté. Náš zachytávač prachu z vŕtania je vhodný pre všetky bežné vŕtačky s priemerom vrtáka do 15 mm.

Vlastnosti a výhody
Pre bezprašné vŕtanie
Zachytávač prachu drží na všetkých bežných povrchoch stien a stropov
Bezproblémové vŕtanie aj vyššie položených miest
Vŕtanie a vysávanie bez pomoci 2. osoby
Jednoduché použitie - pripojte saciu hadicu, zapnite odsávanie, umiestnite na požadovanom mieste plánovaného vŕtania
Stlačením žltého spínača je možné ľahko zmeniť polohu zberača prachu bez toho, aby ste museli vypnúť vysávač.
Pre vŕtačky s priemerom vrtáka do 15 mm
Vhodná pre všetky viacúčelové vysávače Home & Garden
Vhodné pre všetky tepovače-extraktory radu SE 4, SE 5 a SE 6
Špecifikácie

Technické údaje

Štandardný priemer (mm) 35
Farba Čierna
Hmotnosť (kg) 0,2
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 0,3
Rozmery (d x š x v) (mm) 207 x 106 x 117
Kompatibilné stroje
Oblasti využitia
  • Dlažba
  • Tapety
  • Omietka
  • Drevo
  • Kameň
  • Betón