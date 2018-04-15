Насадка для автомобіля в упаковці
Гарантія швидкого та легкого прибирання: насадка для автомобіля дозволяє зручно та ретельно очищати текстильні поверхні як у салоні автомобіля, так і в будинку.
За допомогою зручної насадки для автомобіля, якою можуть бути оснащені господарські пилососи, можна легко очистити будь-які текстильні поверхні в салоні автомобіля (оббивку сидінь, килимки тощо) та у багажнику. Ця насадка підходить і для прибирання в будинку, наприклад, для чищення матраців та м'яких меблів.
Особливості та переваги
Насадка оптимізованої конструкції для надійного усунення забруднень
Насадка добре лежить у руці та зручна у переміщенні
Специфікації
Технічні характеристики
|Кількість (шт.)
|1
|Стандартна номінальна ширина (мм)
|NW 35
|Колір
|чорний
|Вага (кг)
|0,08
|Вага (з упаковкою) (кг)
|0,214
|Розміри (Д×Ш×В) (мм)
|258 x 105 x 40
Сумісна техніка
Області застосування
- Багажник
- Автомобільні сидіння
- Заднє сидіння
- Простір для ніг
- Килимки для ніг
- Оббивка
- М'які меблі
- Матраци