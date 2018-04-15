Насадка для автомобіля в упаковці

Гарантія швидкого та легкого прибирання: насадка для автомобіля дозволяє зручно та ретельно очищати текстильні поверхні як у салоні автомобіля, так і в будинку.

За допомогою зручної насадки для автомобіля, якою можуть бути оснащені господарські пилососи, можна легко очистити будь-які текстильні поверхні в салоні автомобіля (оббивку сидінь, килимки тощо) та у багажнику. Ця насадка підходить і для прибирання в будинку, наприклад, для чищення матраців та м'яких меблів.

Особливості та переваги
Насадка оптимізованої конструкції для надійного усунення забруднень
Насадка добре лежить у руці та зручна у переміщенні
Специфікації

Технічні характеристики

Кількість (шт.) 1
Стандартна номінальна ширина (мм) NW 35
Колір чорний
Вага (кг) 0,08
Вага (з упаковкою) (кг) 0,214
Розміри (Д×Ш×В) (мм) 258 x 105 x 40
Області застосування
  • Багажник
  • Автомобільні сидіння
  • Заднє сидіння
  • Простір для ніг
  • Килимки для ніг
  • Оббивка
  • М'які меблі
  • Матраци
