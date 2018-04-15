За допомогою зручної насадки для автомобіля, якою можуть бути оснащені господарські пилососи, можна легко очистити будь-які текстильні поверхні в салоні автомобіля (оббивку сидінь, килимки тощо) та у багажнику. Ця насадка підходить і для прибирання в будинку, наприклад, для чищення матраців та м'яких меблів.