Шланг PrimoFlex 1/2 "- 30м
Надійний, що не перегинається, садовий шланг PrimoFlex® (1/2 "), 30 м. Дуже стійкий до тиску, посилений армованим плетінням. Не містить шкідливих для здоров'я речовин. Тиск розриву: 24 бари. Допустима температура використання від -20 до 65 ° C.
Високоякісний шланг PrimoFlex® діаметром 1/2 " і довжиною 30 м ідеально підходить для поливу невеликих і великих садів і інших ділянок. Тришаровий садовий шланг в міцному текстильному плетінні не містить фталатів (<0,1%), кадмію, барію і свинцю і тому абсолютно безпечний для здоров'я. Зовнішній шар стійкий до атмосферних впливів і УФ-випромінювання захищає матеріал, а світлонепроникний проміжний шар перешкоджає утворенню водоростей всередині шланга. Витримує тиск до 24 бар. Також шланг відрізняється високою термостійкістю від -20 до 65 ° C. Саме тому наша гарантія на нього становить 12 років. Садові шланги Kärcher з лінійки для поливу демонструють найвищу гнучкість, міцність і стійкість до перегинів. Переваги як на долоні: просте використання і довгий термін служби. Тому що полив з Kärcher - це завжди полив «з головою».
Особливості та переваги
Гарантія 12 років
- Довговічність
3 шари
- Стійкість до перегинів.
Витримує тиск до 24 бар
- Гарантована надійність
Простий у використанні садовий шланг з армуванням для стійкості до тиску
- Для зручності використання
Висока термостійкість: від 0 до +40 °C
- Гарантована надійність
Не містить кадмію, барію і свинцю
- Не містить шкідливих для здоров'я та навколишнього середовища речовин.
Світлонепроникний шар, який захищає шланг від проростания водоростей всередині
- Гарантія надійності та довгого терміну служби.
Якісний садовий шланг, що не містить фталатів (< 0,1 %)
- Не містить шкідливих для здоров'я та навколишнього середовища речовин.
Атмосферостійкий і захисний від УФ зовнішній шар
- Гарантована надійність
Специфікації
Технічні характеристики
|Діаметр
|1/2″
|Довжина труби (м)
|30
|Колір
|жовтий
|Вага (кг)
|3,3
|Вага (з упаковкою) (кг)
|3,395
|Розміри (Д×Ш×В) (мм)
|270 x 270 x 170
Сумісна техніка
Області застосування
- Полив саду
- Для поливу великих садово-городніх ділянок.
- Для поливу рослин в горщиках
- Декоративні рослини
- Для очищення садових меблів та інструменту