Високоякісний шланг PrimoFlex® діаметром 1/2 " і довжиною 30 м ідеально підходить для поливу невеликих і великих садів і інших ділянок. Тришаровий садовий шланг в міцному текстильному плетінні не містить фталатів (<0,1%), кадмію, барію і свинцю і тому абсолютно безпечний для здоров'я. Зовнішній шар стійкий до атмосферних впливів і УФ-випромінювання захищає матеріал, а світлонепроникний проміжний шар перешкоджає утворенню водоростей всередині шланга. Витримує тиск до 24 бар. Також шланг відрізняється високою термостійкістю від -20 до 65 ° C. Саме тому наша гарантія на нього становить 12 років. Садові шланги Kärcher з лінійки для поливу демонструють найвищу гнучкість, міцність і стійкість до перегинів. Переваги як на долоні: просте використання і довгий термін служби. Тому що полив з Kärcher - це завжди полив «з головою».