Літня склоомиваюча рідина RM 672 (концентрат 1: 100), 250мл

Високоефективний концентрований засіб Karcher RM 672 забезпечує прозорість вітрового скла і відсутність на ньому розводів і відблисків. Ретельне видалення всіх типових літніх забруднень (слідів комах, пилку, пташиного посліду і т. д.). Надзвичайно економний: однієї пляшки (250 мл) достатньо для приготування 25 л робочого розчину.

Специфікації

Технічні характеристики

Розмір упаковки (мл) 250
Одиниця упаковки (шт.) 10
Вага (з упаковкою) (кг) 0,305
Розміри (Д × Ш × В) (мм) 50 x 50 x 210
Властивості
  • Дуже ефективний концентрат для омивача вітрового скла в літні місяці. 250 мілілітрів концентрату дає до 25 літрів рідини для омивання вітрового скла.
  • Не залишає розводів, смуг, швидко висихає
  • Надійно розчиняє жир, мастила та забруднення від викидів. Пом’якшує та ефективно видаляє залишки комах.
  • Зменшує ефект відблисків від розсіяного світла
  • Має хороші змочувальні властивості
  • Не створює тріщин під напругою на полікарбонаті, а також підходить для очищення фар
  • Просте дозування за допомогою вбудованої дозуючої камери.
  • Можна змішувати з зимовим очисником вітрового скла Kärcher. Резервуар не потрібно зливати в перехідний період восени і навесні.
  • Завдяки антивапняній формулі можна змішувати з водою всіх ступенів жорсткості. Немає кальцинування омивача вітрового скла або закупорки розпилюючих форсунок.
  • Підходить для плоских форсунок
Літня склоомиваюча рідина RM 672 (концентрат 1: 100), 250мл
Літня склоомиваюча рідина RM 672 (концентрат 1: 100), 250мл
Літня склоомиваюча рідина RM 672 (концентрат 1: 100), 250мл
Області застосування
  • Вітрове скло