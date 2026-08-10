Літня склоомиваюча рідина RM 672 (концентрат 1: 100), 250мл
Високоефективний концентрований засіб Karcher RM 672 забезпечує прозорість вітрового скла і відсутність на ньому розводів і відблисків. Ретельне видалення всіх типових літніх забруднень (слідів комах, пилку, пташиного посліду і т. д.). Надзвичайно економний: однієї пляшки (250 мл) достатньо для приготування 25 л робочого розчину.
Специфікації
Технічні характеристики
|Розмір упаковки (мл)
|250
|Одиниця упаковки (шт.)
|10
|Вага (з упаковкою) (кг)
|0,305
|Розміри (Д × Ш × В) (мм)
|50 x 50 x 210
Властивості
- Дуже ефективний концентрат для омивача вітрового скла в літні місяці. 250 мілілітрів концентрату дає до 25 літрів рідини для омивання вітрового скла.
- Не залишає розводів, смуг, швидко висихає
- Надійно розчиняє жир, мастила та забруднення від викидів. Пом’якшує та ефективно видаляє залишки комах.
- Зменшує ефект відблисків від розсіяного світла
- Має хороші змочувальні властивості
- Не створює тріщин під напругою на полікарбонаті, а також підходить для очищення фар
- Просте дозування за допомогою вбудованої дозуючої камери.
- Можна змішувати з зимовим очисником вітрового скла Kärcher. Резервуар не потрібно зливати в перехідний період восени і навесні.
- Завдяки антивапняній формулі можна змішувати з водою всіх ступенів жорсткості. Немає кальцинування омивача вітрового скла або закупорки розпилюючих форсунок.
- Підходить для плоских форсунок
Сумісна техніка
- K 4 Compact Car
- K 4 Compact UM
- K 4 Power Control
- K 4 Power Control Car & Home
- K 4 Premium FC Car & Home
- K 4 Promo Basic Car
- K 4 WCM Premium
- K 5
- K 5 Compact
- K 5 Compact Home
- K 5 Football Edition
- K 5 Full Control
- K 5 Full Control Plus
- K 5 Power Control
- K 5 Power Control Flex Home&Brush Anniversary Edition
- K 5 Premium Full Control Car & Home
- K 5 Premium Full Control Plus
- K 5 Premium Power Control
- K 5 UM Car
- K 7
- K 7 Compact
- K 7 Premium Full Control *EU
- K 7 Premium Full Control Home
- K 7 Premium Full Control Plus
- K 7 Premium Power Flex Home
- K 7 Premium Power Home
- K 7 Premium Smart Control
- K Mini Plus
- K Silent Anniversary Edition
- KHB 5 Battery Set
- OC 6-18 Premium
Області застосування
- Вітрове скло