PressurePro EXTRA RM 31 Odmašťovač eco!efficiency, 200l
Vysoce koncentrovaný vysokotlaký intenzivní čistič se speciálním složením eco!efficiency. Mimořádně účinně odstraňuje nejtěžší znečištění, jako je olej, mastnota, dehet, saze a pryskyřici.
Čistič PressurePro Extra RM 31 eco!efficiency byl díky svému speciálnímu složení vyvinut pro použití ve vysokotlakých čističích se stupněm eco!efficiency a odstraňuje rozdíl v čisticím výkonu, který může vzniknout v důsledku nižší teploty vody 60 °C. Současně je aktivní ve všech teplotních rozmezích a lze jej použít i ve stupni páry až do 150 °C. Zároveň je čisticí prostředek aktivní ve všech teplotních rozsazích a lze jej použít i ve stupni páry do 150 °C. Vysoce koncentrované složení bez silikonu a šetrné k separátorům bez námahy odstraňuje nejodolnější oleje, tuky a minerální nečistoty a je mimořádně hospodárné, úsporné a šetrné k životnímu prostředí. Výkonný intenzivní čistič, který je vhodný pro mytí motorů a čištění dílů v dílnách nebo zemědělských podnicích, zaujme i v dalších oblastech, například při čištění fasád při odstraňování emisních nečistot, ptačího trusu nebo zbytků hmyzu, a lze jej použít i pro čištění vnitřku nádrží v potravinářském průmyslu.
Specifikace
Technické údaje
|Velikost balení (l)
|200
|Jednotka balení (Kusy)
|1
|Hodnota pH
|14
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|214,2
Vlastnosti
- Efektivní ekologický prostředek pro čištění vysokotlakými čističi
- Rozpouští i ty nejsilnější nečistoty z olejů, tuků, téru, sazí a mouru
- Aktivně čistí v každém teplotním rozsahu
- Příjemná, svěží vůně
- Neobsahuje fosfáty
- Neobsahuje silikon
- Tenzidy podle EEC 648/2004 biologicky odbouratelné
- Rychle odlučuje olej a vodu v odlučovači olejů (snadno odlučitelný = asf)
- Neobsahuje nitrilotriacetát (NTA)
Varování
Varování a bezpečnostní poradenství v souladu se směrnicem EU
- Signální slovo Nebezpečí
- H290 Může být korozivní pro kovy.
- H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
- P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
- P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
- P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
- P303 + P361 + P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou [nebo osprchujte].
- P405 Skladujte uzamčené.
- P501a Odstraňte obsah / obal v souladu s místními / regionálními / národními / mezinárodními předpisy.
Kompatibilní přístroje
Aktuální produkty
Produkty, které se již nevyrábí
- HDS 10/20 -4MX
- HDS 10/20-4 M
- HDS 10/20-4 MX
- HDS 10/20-4 MX VT čistič
- HDS 1000 BE
- HDS 1000 Be
- HDS 1000 DE
- HDS 11/18-4 S Anniversary Edition
- HDS 12/14 -4ST GAS
- HDS 12/14 -4ST GAS LPG
- HDS 12/14 ST *EU-II
- HDS 12/14-4 ST
- HDS 12/14-4 ST Eco
- HDS 12/14-4 ST Gas
- HDS 12/14-4 ST Gas LPG
- HDS 12/14-4 ST-GAS
- HDS 12/18-4 S
- HDS 12/18-4 SX
- HDS 13/20-4 S
Oblasti použití
- transport a stroje
- Čištění stájí
- čištění sudů
- mytí vozidel a motorů
- čištění dílů
- odmaštění povrchů
- potravinářské cisterny
- Čištění fasád