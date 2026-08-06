PressurePro RM 110 Systémová péče, 20l

Pro ochranu před vápennými usazeninami v systému topných spirál (až do 150 °C) horkovodních vysokotlakých čističů. Ideální pro použití se středně tvrdou až tvrdou vodou.

PressurePro RM 110 pro vysokotlaké čističe s ohřevem a pro středně tvrdou až tvrdou vodou. Chrání nejdůležitější součásti i části vedoucí vodu, spolehlivě chrání proti usazování vodního kamene. Díky tomu je zajištěn průtok vody topnou spirálou a výkon jednotky zůstává konstantní, přičemž uživatelé mohou současně ušetřit energii a výrazně snížit náklady na údržbu na časově náročná opatření k odvápnění. PressurePro RM 110 je v souladu s HACCP, a proto je vhodný pro použití v potravinářském průmyslu.

Specifikace

Technické údaje

Velikost balení (l) 20
Jednotka balení (Kusy) 1
Hodnota pH 9
Hmotnost (kg) 20,3
Hmotnost včetně obalu (kg) 21,6
Rozměry (D x Š x V) (mm) 230 x 250 x 420
Vlastnosti
  • Maximální ochrana a péče pro vysokotlaké čističe s ohřevem
  • Chrání účinně topnou spirálu před zanesením vodním kamenem
  • Rychle odlučuje olej a vodu v odlučovači olejů (snadno odlučitelný = asf)
  • Tenzidy podle EEC 648/2004 biologicky odbouratelné
  • Neobsahuje fosfáty
  • Neobsahuje nitrilotriacetát (NTA)
PressurePro RM 110 Systémová péče, 20l
PressurePro RM 110 Systémová péče, 20l
PressurePro RM 110 Systémová péče, 20l
Kompatibilní přístroje
Aktuální produkty
Produkty, které se již nevyrábí
Oblasti použití
  • transport a stroje
  • mytí vozidel a motorů
  • odmaštění, fosfátování
  • odmaštění povrchů
  • údržba zařízení, ochrana proti zvápnění
Příslušenství