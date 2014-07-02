Plug'n'Clean trærens, 1 L, 1l

Trærens i Plug’n’Clean flaske til brug med Kärcher højtryksrensere. Til alle udendørs behandlede eller ubehandlede vandafvisende træoverflader f.eks. havemøbler, rækværk og træterrasser. Opløser effektivt snavs og alger, plejer træet og beskytter mod UV. Er yderst skånsom overfor materialerne.

Specifikationer

Teknisk data

Størrelse (l) 1
Pakkeenheder (Stk.) 6
Vægt (kg) 1
Vægt inkl. emballage (kg) 1,2
Mål (L x B x H) (mm) 100 x 100 x 215
Kompatible maskiner
Anvendelsesområder
  • Træoverflader
  • Træhuse