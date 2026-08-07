Trærens 3-i-1, 1l

Kraftig trærenser med unik 3-i-1-formel, der giver enestående rengøringsydelse takket være den aktive snavsfjerner samt en UV-beskyttelsesformel og intensiv pleje. For fremragende rengøringsresultat, pleje og beskyttelse i ét trin. Kan bruges på alle behandlede og ubehandlede udendørs træoverflader.