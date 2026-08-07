Trærens 3-i-1, 1l

Kraftig trærenser med unik 3-i-1-formel, der giver enestående rengøringsydelse takket være den aktive snavsfjerner samt en UV-beskyttelsesformel og intensiv pleje. For fremragende rengøringsresultat, pleje og beskyttelse i ét trin. Kan bruges på alle behandlede og ubehandlede udendørs træoverflader.

Trærens i Plug’n’Clean flaske til brug med Kärcher højtryksrensere. Til alle udendørs behandlede eller ubehandlede vandafvisende træoverflader f.eks. havemøbler, rækværk og træterrasser. Opløser effektivt snavs og alger, plejer træet og beskytter mod UV. Er yderst skånsom overfor materialerne.

Specifikationer

Teknisk data

Størrelse (l) 1
Pakkeenheder (Stk.) 6
Vægt (kg) 1
Vægt inkl. emballage (kg) 1,1
Mål (L x B x H) (mm) 100 x 100 x 215
Produkt
  • Kraftful, intensiv og skånsom
  • Rengører alle sarte overflader af træ
  • Fjerner effektivt fedtstoffer, mos og snavs fra trafik
  • Effektiv UV-beskyttelses formular forsinker at træet bliver mørkere
  • Intensiv pleje til alle træoverflader – f.eks. terrasser, hegn og træbeklædning på vægge m.m.
  • Passer til alle vandfaste overflader af træ.
  • Plug'n'Clean systemet er den nemmeste og hurtigste måde at anvende rengøringsmidler på ved hjælp af en Kärcher højtryksrenser
  • Rengøringsmidlet er klar til brug
Trærens 3-i-1, 1l
Trærens 3-i-1, 1l
Advarsler og sikkerhedshenvisninger i henhold til EU direktiver
Advarsler og sikkerhedshenvisninger i henhold til EU direktiver
  • P102 Opbevares utilgængeligt for børn.
  • EUH 210 Sikkerhedsdatablad kan på anmodning rekvireres.
Kompatible maskiner
Anvendelsesområder
  • Træoverflader
  • Træhuse