Trærens 3-i-1, 1l
Kraftig trærenser med unik 3-i-1-formel, der giver enestående rengøringsydelse takket være den aktive snavsfjerner samt en UV-beskyttelsesformel og intensiv pleje. For fremragende rengøringsresultat, pleje og beskyttelse i ét trin. Kan bruges på alle behandlede og ubehandlede udendørs træoverflader.
Trærens i Plug’n’Clean flaske til brug med Kärcher højtryksrensere. Til alle udendørs behandlede eller ubehandlede vandafvisende træoverflader f.eks. havemøbler, rækværk og træterrasser. Opløser effektivt snavs og alger, plejer træet og beskytter mod UV. Er yderst skånsom overfor materialerne.
Specifikationer
Teknisk data
|Størrelse (l)
|1
|Pakkeenheder (Stk.)
|6
|Vægt (kg)
|1
|Vægt inkl. emballage (kg)
|1,1
|Mål (L x B x H) (mm)
|100 x 100 x 215
Produkt
- Kraftful, intensiv og skånsom
- Rengører alle sarte overflader af træ
- Fjerner effektivt fedtstoffer, mos og snavs fra trafik
- Effektiv UV-beskyttelses formular forsinker at træet bliver mørkere
- Intensiv pleje til alle træoverflader – f.eks. terrasser, hegn og træbeklædning på vægge m.m.
- Passer til alle vandfaste overflader af træ.
- Plug'n'Clean systemet er den nemmeste og hurtigste måde at anvende rengøringsmidler på ved hjælp af en Kärcher højtryksrenser
- Rengøringsmidlet er klar til brug
Advarsler og sikkerhedshenvisninger i henhold til EU direktiver
Advarsler og sikkerhedshenvisninger i henhold til EU direktiver
- P102 Opbevares utilgængeligt for børn.
- EUH 210 Sikkerhedsdatablad kan på anmodning rekvireres.
Kompatible maskiner
- K 3 Power Control Home
- K 3 Premium Power Control Home
- K 4
- K 4 Classic
- K 4 Classic Car
- K 4 Classic Home
- K 4 Comfort Premium
- K 4 Comfort Premium Car
- K 4 Comfort Premium Home
- K 4 Comfort Premium Veranda BB
- K 4 FJ
- K 4 FJ Home
- K 4 Power Control Go!Further
- K 5 Classic
- K 5 Classic Car & Home
- K 5 Classic Home
- K 5 Comfort Premium
- K 5 Comfort Premium Car
- K 5 Comfort Premium Connect
- K 5 Comfort Premium Connect Home
- K 5 FJ
- K 5 FJ Home
- K 5 Modulær UM
- K 5 Power Control Flex
- K 5 Power Control Flex Car & Home
- K 6 Comfort Premium
- K 6 Comfort Premium Home
- K 7 Comfort Premium
- K 7 Comfort Premium Connect
- K 7 Comfort Premium Connect Facade
- K 7 Comfort Premium Connect Home
- K 7 Comfort Premium Home
- K 7 WCM FJ
- K 7 WCM FJ Home
- K Mini
- K Silent eco!Booster
- G 4.10 M
- G 7.10 M
- K 2
- K 2 Basic
- K 2 Batteri
- K 2 Car
- K 2 Car & Home T 150
- K 2 Classic Home T 150
- K 2 Compact
- K 2 Compact Car
- K 2 Compact Car & Home T50
- K 2 Compact Home
- K 2 Full Control
- K 2 Full Control Home
- K 2 Universal
- K 3
- K 3 Car
- K 3 Car & Home
- K 3 Compact Car *EU
- K 3 Compact Home
- K 3 Full Control
- K 3 Full Control Car
- K 3 Full Control Car & Home T 150 *EU
- K 3 Full Control Car *EU
- K 3 Full Control Car&Home T150
- K 3 Full Control Home
- K 3 Full Control Home T 350
- K 3 Full Control Home T150
- K 3 Full Control Home T350 *EU
- K 3 Home T 150
- K 3 Power Control Car
- K 3 Power Control Car & Home
- K 3 Premium
- K 3 Premium Full Control
- K 3 Premium Full Control Home T150 *EU
- K 3 Premium Home
- K 3 Premium Power Control
- K 3 horizontal
- K 4
- K 4 Compact
- K 4 Compact Car
- K 4 Compact Home
- K 4 Full Control
- K 4 Full Control Flex
- K 4 Full Control Home
- K 4 Home
- K 4 Home *EU
- K 4 Power Control
- K 4 Power Control Car
- K 4 Power Control Flex
- K 4 Power Control Home
- K 4 Power Control Home Flex Wood
- K 4 Power Control Home Wood
- K 4 Premium
- K 4 Premium Full Control
- K 4 Premium Full Control Home
- K 4 Premium Full Control Home Wood *EU
- K 4 Premium Home
- K 4 Premium Power Control
- K 4 Premium Power Control Home
- K 4 Premium Power Control Home Wood
- K 4 Silent
- K 4 Silent Edition Home Wood
- K 4 Silent Home
- K 5
- K 5 Black *NOR
- K 5 Compact
- K 5 Compact Car
- K 5 Compact Car & Home
- K 5 Compact Home
- K 5 Full Control
- K 5 Full Control Flex
- K 5 Full Control Flex Home Wood
- K 5 Full Control Home
- K 5 Home
- K 5 Power Control
- K 5 Power Control Car & Home
- K 5 Power Control Flex
- K 5 Power Control Flex Home&Brush Anniversary ED.
- K 5 Power Control Home
- K 5 Power Control Home Flex Wood
- K 5 Premium
- K 5 Premium FC Plus Flex Home
- K 5 Premium Full Control
- K 5 Premium Full Control Home
- K 5 Premium Full Control Plus Flex
- K 5 Premium Home Wood T 350
- K 5 Premium Po Co ATF
- K 5 Premium Smart Control
- K 5 Premium Smart Control AntiTwist Flex
- K 5 Premium Smart Control Flex
- K 5 Premium Smart Control Flex Black
- K 5 Premium Smart Control Home
- K 5 Smart Control
- K 5 Smart Control Home
- K 7 Compact
- K 7 Compact Car
- K 7 Compact Home
- K 7 Compact Home T 450
- K 7 Full Control
- K 7 Full Control Home
- K 7 Full Control Plus Flex
- K 7 Full Control Plus Home
- K 7 Premium
- K 7 Premium Full Control *EU
- K 7 Premium Full Control Home
- K 7 Premium Full Control Plus Flex
- K 7 Premium Full Control Plus Home
- K 7 Premium Power Flex
- K 7 Premium Smart Control
- K 7 Premium Smart Control Anti-Twist
- K 7 Premium Smart Control Flex
- K 7 Premium Smart Control Flex Black
- K 7 Premium Smart Control Flex Home Wood
- K 7 Premium Smart Control Home
- K 7 Smart Control
- K 7 Smart Control Home
- K Silent Anniversary Edition
Anvendelsesområder
- Træoverflader
- Træhuse