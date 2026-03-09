FJ 10 Connect‘n‘Clean – Ultra foam cleaner
Ultra foam cleaner med skumdyse giver et ekstra tykt skumlag, der bliver hængende på overflader og opløser meget fedtet og genstridigt vejsnavs og - alt. Kraftfuld og skånsom mod materialerne. Skumdysen kan monteres på alle Kärchers Plug’n’Clean flasker, så du kan skifte rengøringsmiddel efter behov
FJ 10 C Connect 'n' Clean skumdyse med Ultra Foam Cleaner. Med quick-change-systemet til påføring af rengøringsmiddel kan man hurtigt skifte mellem forskellige rengøringsmidler med et enkelt klik. Doseringen kan nemt reguleres på skumdysen (gul knap). Strålen kan indstilles efter behov. Egnet til Kärcher Consumer højtryksrensere i klassen K2-K7.
Funktioner og fordele
Innovativ skumdyse
- Frembringelse og anvendelse af kraftfuldt skum
Som sæt
- Praktisk sæt med forskellige rengøringsmidler
Hurtigudskiftningssæt
- Hurtig og bekvem skift af rengøringsmiddel med et enkelt klik
Rengøringsmiddel dosering
- Rengøringsmiddel forbrug afhænger af anvendelsen
Gennemsigtig beholder til rengøringsmiddel
- Indholdet er altid synligt
Specifikationer
Teknisk data
|Farve
|Antracit
|Vægt (kg)
|1,3
|Vægt inkl. emballage (kg)
|1,6
|Mål (L x B x H) (mm)
|102 x 201 x 260
|Kompabilitet
|Til ældre højtrykspistoler fra før 2010 (Pistol M, 96, 97): Adapter M (2.643-950.0) påkræves.
Videoer
Kompatible maskiner
- K 3 FJ Home
- K 3 Horizontal Plus
- K 3 Power Control
- K 3 Power Control Home
- K 3 Premium Power Control
- K 3 Premium Power Control Home
- K 4
- K 4 Classic
- K 4 Classic Car
- K 4 Classic Home
- K 4 FJ
- K 4 FJ Home
- K 4 Power Control Go!Further
- K 4 Power Control Home Flex Wood
- K 4 Premium Power Control Home Wood
- K 5 Classic
- K 5 Classic Car & Home
- K 5 Classic Home
- K 5 FJ
- K 5 Modulær UM
- K 5 Power Control Flex
- K 5 Power Control Flex Home&Brush Anniversary ED.
- K 5 Premium Smart Control Flex
- K 7 Premium Power Flex
- K 7 Premium Smart Control
- K 7 Premium Smart Control Anti-Twist
- K 7 Premium Smart Control Flex
- K 7 Premium Smart Control Flex Home Wood
- K 7 WCM FJ
- K Mini
- K Silent Anniversary Edition
- K Silent eco!Booster
Anvendelsesområder
- Køretøjer
- Til rengøring af mobile homes og 4x4.
- Autocampere
