FRV 30 EASY!Lock
Med integreret og automatisk sugning af snavset vand, gør FRV 30 EASY!Lock overfladerengøring mere effektivt. Slut med at skylde efter med rent vand, da det snavsede vand fjernes med en 5m sugeslange. Yderligere tilbehør er hjul som sikrer at FRV 30 EASY!Lock ikke ridser. Dysekit skal bestilles separat.
Specifikationer
Teknisk data
|Tilslutningsgevind
|EASY!Lock
|Vægt inkl. emballage (kg)
|5,6
Videoer
Kompatible maskiner
- HD 10/15-4 Cage Food
- HD 10/21-4 S Classic
- HD 10/21-4 S Plus
- HD 10/21-4 SXA Plus
- HD 10/21-4M ST Classic
- HD 10/25-4 S Classic
- HD 10/25-4 S Plus
- HD 10/25-4 S/ S Plus
- HD 10/25-4 SXA Plus
- HD 13/18-4 S Classic
- HD 13/18-4 S Plus
- HD 13/18-4 SXA Plus
- HD 5/12 C
- HD 5/12 C Plus
- HD 5/12 CX Plus
- HD 5/15 C
- HD 5/15 C Plus
- HD 5/15 CX
- HD 7/14-4 MXA Plus
- HD 7/17 M
- HD 7/17 M Plus
- HD 7/17 M St
- HD 7/17 MXA Plus
- HD 8/18-4 Cage
- HD 8/18-4 M Plus
- HD 8/18-4 MXA Plus
- HD 8/18-4 MXA Plus Agro
- HD 8/18-4 MXA eB Foam Plus Go!Further *EU
- HD 8/18-4 PU
- HD 8/18-4M Cage Farmer *EU
- HD 8/20 G
- HD 9/20-4 MX Plus Classic
- HD 9/20-4 S Plus
- HD 9/20-4 S/ S Plus
- HD 9/23 De
- HD 9/23 G