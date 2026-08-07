FRV 30 EASY!Lock

Med integreret og automatisk sugning af snavset vand, gør FRV 30 EASY!Lock overfladerengøring mere effektivt. Slut med at skylde efter med rent vand, da det snavsede vand fjernes med en 5m sugeslange. Yderligere tilbehør er hjul som sikrer at FRV 30 EASY!Lock ikke ridser. Dysekit skal bestilles separat.

Specifikationer

Teknisk data

Tilslutningsgevind EASY!Lock
Vægt inkl. emballage (kg) 5,6
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