Polstringsmundstykket opnår virkelig gode rengøringsresultater takket være dens manøvredygtige underside og fire ekstrabrede trådløftere, som klæber perfekt til overfladen for at blive rengjort når man støvsuger. Som resultat, er snavs, især dyrehår, hurtigt og pålideligt samlet op fra tekstile overflader i bilen og hjemmet. Polstringsmundstykket har en gavmild arbejdsbredde på 180 mm og er egnet til Kärcher Home & Garden våd- og tørsugere og tæpperensere.