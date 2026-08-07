Polstringsmundstykke til dyrehår
Ekstra bredt polstringsmundstykke til pålideligt at fjerne snavs, især dyrehår, fra bil- og hustekstiler med Home & Garden våd- og tørstøvsugere og tæpperensere.
Polstringsmundstykket opnår virkelig gode rengøringsresultater takket være dens manøvredygtige underside og fire ekstrabrede trådløftere, som klæber perfekt til overfladen for at blive rengjort når man støvsuger. Som resultat, er snavs, især dyrehår, hurtigt og pålideligt samlet op fra tekstile overflader i bilen og hjemmet. Polstringsmundstykket har en gavmild arbejdsbredde på 180 mm og er egnet til Kärcher Home & Garden våd- og tørsugere og tæpperensere.
Funktioner og fordele
Ekstra bredt mundstykke (arbejdsbredde 180 mm) med manøvredygtig underside og fire ekstra brede
- Tilbyder en forbedret rengøringspræstation og tidsbesparelser sammenlignet med standard polstringsmundstykket.
Egnet til alle Kärcher Home & Garden våd- og tørstøvsugere og tæpperensere.
Specifikationer
Teknisk data
|Antal (Stk.)
|1
|Standardbredde (mm)
|NW 35
|Arbejdsbredde (mm)
|180
|Farve
|sort
|Vægt (kg)
|0,1
|Vægt inkl. emballage (kg)
|0,1
|Mål (L x B x H) (mm)
|180 x 75 x 95
Kompatible maskiner
- WD 3 P V-17/4/20 Workshop
- WD 3 S V-15/4/20 Premium
- WD 3 S V-17/4/20 Premium
- WD 3 S V-19/4/20 Premium
- WD 3 V-17/6/20 Car
- WD 3 V-19/4/20
- WD 3-18 Batterisæt V-17/20
- WD 3-18 S
- WD 3-18 S Batterisæt V-17/20
- WD 3-18 V-17/20
- WD 4 P S V-20/5/22
- WD 4 P V-20/5/22
- WD 4 S Go!Further
- WD 4 S V-20/5/22
- WD 4 V-20/5/22
- WD 4 V-20/6/22 Car
- WD 4-18 Dual Battery Set V-20/22
- WD 4-18 S Dual Battery Sæt V-20/22
- WD 5 Control P S 25/5/22
- WD 5 P S V-25/5/22
- WD 5 P S V-25/5/22 Workshop
- WD 5 P V-25/5/22
- WD 5 P V-25/8/35
- WD 5 S V-25/5/22
- WD 5 V-25/5/22
- WD 6 P S V 30/6/22/T Car & Pet
- WD 6 P S V-30/6/22/T
- WD 6 P S V-30/8/22/T Ren.
- WD 6 P S V-30/8/35/T
- WD 6 P V-25/8/22/T
- WD 7 Control P S
Anvendelsesområder
- Bagagerum
- Bagsæde
- Bilsæder
- Fodrum
- Fodmåtter
- Polstrede møbler, stole, madrasser, kæledyrssenge og kurve i hjemmet.
- Betræk
- Polstrede møbler
- Madrasser
- Husholdningstekstiler, f.eks. gardiner eller pudebetræk.