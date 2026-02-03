Izuzetno otporne na trganje, troslojne KFI 487 filter vrećice od flisa impresioniraju tijekom uporabe zahvaljujući velikoj snazi ​​usisavanja i filtraciji prašine. Također su idealno prilagođeni zahtjevnim primjenama, npr. za usisavanje grube i vlažne prljavštine. Filtarske vrećice razvijene su po mjeri korisnika za Kärcher WD 4–6, KWD 4–6 i MV 4–6 usisavače za mokro i suho usisavanje. Također se mogu koristiti za SE 5, SE 6, SE 5.100 i SE 6.100 Kärcherove usisavače za dubinsko pranje. Ukupno četiri vrećice uključene su u opseg isporuke.