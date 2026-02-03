Filter vrećice od flisa KFI 487

Filter vrećica od flisa iznimno otporna na trganje, idealna za usisavanje suhe i vlažne prljavštine. Prikladno za Kärcher mokre i suhe usisavače i usisavače za dubinsko pranje.

Izuzetno otporne na trganje, troslojne KFI 487 filter vrećice od flisa impresioniraju tijekom uporabe zahvaljujući velikoj snazi ​​usisavanja i filtraciji prašine. Također su idealno prilagođeni zahtjevnim primjenama, npr. za usisavanje grube i vlažne prljavštine. Filtarske vrećice razvijene su po mjeri korisnika za Kärcher WD 4–6, KWD 4–6 i MV 4–6 usisavače za mokro i suho usisavanje. Također se mogu koristiti za SE 5, SE 6, SE 5.100 i SE 6.100 Kärcherove usisavače za dubinsko pranje. Ukupno četiri vrećice uključene su u opseg isporuke.

Značajke i prednosti
Troslojni flis materijal
  • Za visoku snagu usisavanja i visoku filtraciju prašine tijekom uporabe.
  • Izuzetno otporan na trganje, idealan za upotrebu u teškim uvjetima.
Specifikacije

Tehnički podaci

Količina (Komad(a)) 4
Boja bijela
Težina (kg) 0,2
Težina uklj. ambalažu (kg) 0,4
Dimenzije (d × š × v) (mm) 260 x 190 x 13
Područja primjene
  • Suha prljavština
  • Vlažna prljavština
