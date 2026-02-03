Filter vrećice od flisa KFI 487
Filter vrećica od flisa iznimno otporna na trganje, idealna za usisavanje suhe i vlažne prljavštine. Prikladno za Kärcher mokre i suhe usisavače i usisavače za dubinsko pranje.
Izuzetno otporne na trganje, troslojne KFI 487 filter vrećice od flisa impresioniraju tijekom uporabe zahvaljujući velikoj snazi usisavanja i filtraciji prašine. Također su idealno prilagođeni zahtjevnim primjenama, npr. za usisavanje grube i vlažne prljavštine. Filtarske vrećice razvijene su po mjeri korisnika za Kärcher WD 4–6, KWD 4–6 i MV 4–6 usisavače za mokro i suho usisavanje. Također se mogu koristiti za SE 5, SE 6, SE 5.100 i SE 6.100 Kärcherove usisavače za dubinsko pranje. Ukupno četiri vrećice uključene su u opseg isporuke.
Značajke i prednosti
Troslojni flis materijal
- Za visoku snagu usisavanja i visoku filtraciju prašine tijekom uporabe.
- Izuzetno otporan na trganje, idealan za upotrebu u teškim uvjetima.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Količina (Komad(a))
|4
|Boja
|bijela
|Težina (kg)
|0,2
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|0,4
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|260 x 190 x 13
Kompatibilni uređaji
Područja primjene
- Suha prljavština
- Vlažna prljavština