Ravni nabrani filter KFI 4410
Ravni nabrani filter za usisavanje fine i grube prljavštine i tekućina bez potrebe za mijenjanjem filtera.
Ravni nabrani filtar KFI 4410 omogućuje mokro i suho usisavanje bez stalnog zaustavljanja radi izmjene filtara. Tijekom uporabe pouzdano osigurava visoku usisnu snagu i filtraciju prašine. Ugrađen u patentiranu filtersku kutiju, plosnati naborani filter može se posebno jednostavno i brzo zamijeniti – bez ikakvog kontakta s prljavštinom: jednostavno otvorite filtersku kutiju, promijenite filter, zatvorite filtersku kutiju – i to je to! Razvijen kao prilagođen korisniku za WD 4–6, KWD 4–6 i MV 4–6 Kärcher Home & Garden mokre i suhe usisavače.
Značajke i prednosti
Patentirana tehnika vađenja filtra
- Mokri i suhi usisavači bez potrebe za mijenjanjem filtera.
- Zamijenite plosnati naborani filtar u nekoliko sekundi rasklapanjem kutije filtra – bez kontakta s prljavštinom.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Količina (Komad(a))
|1
|Boja
|smeđa
|Težina (kg)
|0,1
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|0,1
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|163 x 104 x 50
Kompatibilni uređaji
Područja primjene
- Fina prljavština
- Gruba prljavština
- Tekućine