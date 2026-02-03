Ravni nabrani filter KFI 4410

Ravni nabrani filter za usisavanje fine i grube prljavštine i tekućina bez potrebe za mijenjanjem filtera.

Ravni nabrani filtar KFI 4410 omogućuje mokro i suho usisavanje bez stalnog zaustavljanja radi izmjene filtara. Tijekom uporabe pouzdano osigurava visoku usisnu snagu i filtraciju prašine. Ugrađen u patentiranu filtersku kutiju, plosnati naborani filter može se posebno jednostavno i brzo zamijeniti – bez ikakvog kontakta s prljavštinom: jednostavno otvorite filtersku kutiju, promijenite filter, zatvorite filtersku kutiju – i to je to! Razvijen kao prilagođen korisniku za WD 4–6, KWD 4–6 i MV 4–6 Kärcher Home & Garden mokre i suhe usisavače.

Značajke i prednosti
Patentirana tehnika vađenja filtra
  • Mokri i suhi usisavači bez potrebe za mijenjanjem filtera.
  • Zamijenite plosnati naborani filtar u nekoliko sekundi rasklapanjem kutije filtra – bez kontakta s prljavštinom.
Specifikacije

Tehnički podaci

Količina (Komad(a)) 1
Boja smeđa
Težina (kg) 0,1
Težina uklj. ambalažu (kg) 0,1
Dimenzije (d × š × v) (mm) 163 x 104 x 50
Područja primjene
  • Fina prljavština
  • Gruba prljavština
  • Tekućine
