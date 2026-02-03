Ravni nabrani filtar KFI 4410 omogućuje mokro i suho usisavanje bez stalnog zaustavljanja radi izmjene filtara. Tijekom uporabe pouzdano osigurava visoku usisnu snagu i filtraciju prašine. Ugrađen u patentiranu filtersku kutiju, plosnati naborani filter može se posebno jednostavno i brzo zamijeniti – bez ikakvog kontakta s prljavštinom: jednostavno otvorite filtersku kutiju, promijenite filter, zatvorite filtersku kutiju – i to je to! Razvijen kao prilagođen korisniku za WD 4–6, KWD 4–6 i MV 4–6 Kärcher Home & Garden mokre i suhe usisavače.