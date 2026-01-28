HBX 2.10 Compact

Kompakt tömlődoboz erkélyekre, tetőteraszokra, kisebb kertekbe és kempingezéshez. Gyors, kényelmes kitekerés és feltekerés. Ideális helytakarékos tároláshoz lakásokban.

A HBX 2.10 tömlődoboz ideális megoldás az erkélyeken, tetőteraszokon és kiskertekben lévő növények öntözéséhez, vagy kempingezés közbeni használatra. A dobozt használatra készen szállítjuk, a kültéri használathoz szükséges összes tartozékot tartalmazza a csomag. A tömlő gyorsan és könnyedén feltekerhető az összecsukható forgókarral. Ráadásul a két Aqua Stop csatlakozóval ellátott, megbízható csepegésgátló rendszerrel a lecsatlakoztatás egyszerű és fröccsenésmentes. Ez, valamint a tartozékok és a tömlőkioldók intelligens tárolási koncepciója biztosítja, hogy a szőnyegen vagy a parkettán lévő vízfoltok a múlté legyenek. A kompakt méretnek köszönhetően a doboz a legszűkebb helyeken is tárolható beltérben, például a mosogató alatti szekrényben. Alternatív megoldásként a doboz a falra is felszerelhető. A tömlődoboz a Kärcher K 2-K 4 magasnyomású mosók táptömlőjeként is használható.

Jellemzők és előnyök
HBX 2.10 Compact: Kompakt tömlődoboz
Kompakt tömlődoboz
Helytakarékos tárolás, még a mosogatószekrények alá is befér.
HBX 2.10 Compact: Összecsukható forgókar
Összecsukható forgókar
Megbízható tömlőcsévélés és helytakarékos tárolás.
HBX 2.10 Compact: Azonnal üzemkész
Azonnal üzemkész
A kültéri telepítéshez szükséges összes tartozékot (fúvóka, csatlakozók, külső csapcsatlakozás) tartalmazza a szállítási csomag.
Intelligens tárolórendszer a tartozékok és a tömlőkioldók számára
  • Megakadályozza a vízfoltok kialakulását a szőnyegeken vagy parkettákon.
  • Az összes tartozékot helytakarékosan, biztonságosan tárolja magában a dobozban.
Két tömlőcsatlakozó Aqua Stop-al
  • Könnyű lecsatlakoztatás vízfröccsenés nélkül.
Alkalmas falra szerelésre
  • A készülékház hátulján található akasztási pontok a falra szereléshez.
Könnyű súly
  • Könnyen szállítható.
Többféle lehetőség a tápcső elhelyezésére
  • Megakadályozza a tömlő elgörbülését az állandó vízáramlás és a hosszú élettartam érdekében.
Stabil és biztonságos állvány
  • Könnyen kitekerhető, még útközbeni használat esetén is.
Ergonómikus markolat
  • Komfortos kezelés és könnyű szállíthatóság.
Specifikációk

Műszaki adatok

Tömlőhossz (m) 10
Tömlő kapacitás (m) 10 (5/16")
Csatlakozótömlő (m) 2 (5/16")
Kefenyomás (bar) 24
Csavarok távolsága fali szereléshez (mm) 80
Szín fekete
Súly (kg) 2,5
Csomagolási súly (kg) 2,8
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 225 x 360 x 387

Amikor ezeket a termékeket az ivóvízhálózathoz csatlakoztatja, be kell tartania az EN 1717 szabvány követelményeit. Szükség esetén forduljon egészségügyi szakemberhez.

A csomag tartalma

  • Tömlőcsatlakozó Aqua Stoppal: 2 Darab(ok)
  • G 3/4 csapcsatlakozó G 1/2 szűkítőidommal: 1 Darab(ok)
  • Szórófej: 1 Darab(ok)
  • 5/16" tömlő: 10 m
  • 5/16" csatlakozó tömlő: 2 m

Felszereltség

  • Permetezési minta: kúpos sugár
  • Permetezési minta: pontsugár
  • Csavarok és szegecsek a falra szereléshez
Alkalmazási területek
  • Kertöntözés
  • Kisebb területek
  • Otthon
  • Útközben
  • Lakóautók
  • Sátrak / kempingfelszerelések
