A HBX 2.10 tömlődoboz ideális megoldás az erkélyeken, tetőteraszokon és kiskertekben lévő növények öntözéséhez, vagy kempingezés közbeni használatra. A dobozt használatra készen szállítjuk, a kültéri használathoz szükséges összes tartozékot tartalmazza a csomag. A tömlő gyorsan és könnyedén feltekerhető az összecsukható forgókarral. Ráadásul a két Aqua Stop csatlakozóval ellátott, megbízható csepegésgátló rendszerrel a lecsatlakoztatás egyszerű és fröccsenésmentes. Ez, valamint a tartozékok és a tömlőkioldók intelligens tárolási koncepciója biztosítja, hogy a szőnyegen vagy a parkettán lévő vízfoltok a múlté legyenek. A kompakt méretnek köszönhetően a doboz a legszűkebb helyeken is tárolható beltérben, például a mosogató alatti szekrényben. Alternatív megoldásként a doboz a falra is felszerelhető. A tömlődoboz a Kärcher K 2-K 4 magasnyomású mosók táptömlőjeként is használható.