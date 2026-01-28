HBX 2.10 Compact
Kompakt tömlődoboz erkélyekre, tetőteraszokra, kisebb kertekbe és kempingezéshez. Gyors, kényelmes kitekerés és feltekerés. Ideális helytakarékos tároláshoz lakásokban.
A HBX 2.10 tömlődoboz ideális megoldás az erkélyeken, tetőteraszokon és kiskertekben lévő növények öntözéséhez, vagy kempingezés közbeni használatra. A dobozt használatra készen szállítjuk, a kültéri használathoz szükséges összes tartozékot tartalmazza a csomag. A tömlő gyorsan és könnyedén feltekerhető az összecsukható forgókarral. Ráadásul a két Aqua Stop csatlakozóval ellátott, megbízható csepegésgátló rendszerrel a lecsatlakoztatás egyszerű és fröccsenésmentes. Ez, valamint a tartozékok és a tömlőkioldók intelligens tárolási koncepciója biztosítja, hogy a szőnyegen vagy a parkettán lévő vízfoltok a múlté legyenek. A kompakt méretnek köszönhetően a doboz a legszűkebb helyeken is tárolható beltérben, például a mosogató alatti szekrényben. Alternatív megoldásként a doboz a falra is felszerelhető. A tömlődoboz a Kärcher K 2-K 4 magasnyomású mosók táptömlőjeként is használható.
Jellemzők és előnyök
Kompakt tömlődobozHelytakarékos tárolás, még a mosogatószekrények alá is befér.
Összecsukható forgókarMegbízható tömlőcsévélés és helytakarékos tárolás.
Azonnal üzemkészA kültéri telepítéshez szükséges összes tartozékot (fúvóka, csatlakozók, külső csapcsatlakozás) tartalmazza a szállítási csomag.
Intelligens tárolórendszer a tartozékok és a tömlőkioldók számára
- Megakadályozza a vízfoltok kialakulását a szőnyegeken vagy parkettákon.
- Az összes tartozékot helytakarékosan, biztonságosan tárolja magában a dobozban.
Két tömlőcsatlakozó Aqua Stop-al
- Könnyű lecsatlakoztatás vízfröccsenés nélkül.
Alkalmas falra szerelésre
- A készülékház hátulján található akasztási pontok a falra szereléshez.
Könnyű súly
- Könnyen szállítható.
Többféle lehetőség a tápcső elhelyezésére
- Megakadályozza a tömlő elgörbülését az állandó vízáramlás és a hosszú élettartam érdekében.
Stabil és biztonságos állvány
- Könnyen kitekerhető, még útközbeni használat esetén is.
Ergonómikus markolat
- Komfortos kezelés és könnyű szállíthatóság.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Tömlőhossz (m)
|10
|Tömlő kapacitás (m)
|10 (5/16")
|Csatlakozótömlő (m)
|2 (5/16")
|Kefenyomás (bar)
|24
|Csavarok távolsága fali szereléshez (mm)
|80
|Szín
|fekete
|Súly (kg)
|2,5
|Csomagolási súly (kg)
|2,8
|Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm)
|225 x 360 x 387
Amikor ezeket a termékeket az ivóvízhálózathoz csatlakoztatja, be kell tartania az EN 1717 szabvány követelményeit. Szükség esetén forduljon egészségügyi szakemberhez.
A csomag tartalma
- Tömlőcsatlakozó Aqua Stoppal: 2 Darab(ok)
- G 3/4 csapcsatlakozó G 1/2 szűkítőidommal: 1 Darab(ok)
- Szórófej: 1 Darab(ok)
- 5/16" tömlő: 10 m
- 5/16" csatlakozó tömlő: 2 m
Felszereltség
- Permetezési minta: kúpos sugár
- Permetezési minta: pontsugár
- Csavarok és szegecsek a falra szereléshez
Videók
