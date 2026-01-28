Aktív tisztítószer, lúgos RM 81 ASF, 10L NTA-mentes, 10l
Univerzálisan alkalmazható, magas koncentrációjú, anyagbarát tisztítószer. Eltávolítja a nehéz olajat, zsírt és ásványi szennyeződéseket. Alkalmas jármű/motormosáshoz és ponyvatisztításhoz.
A lúgos, szilikonmentes és könnyen elválasztható PressurePro Aktív tisztító, lúgos RM 81 a Kärcher egy gyakorlatilag minden célra használható magasnyomású tisztítószere a legkülönbözőbb alkalmazásokhoz. Alkalmas az autóiparban végzett feladatokhoz, beleértve a jármű- és motormosást vagy a ponyvatisztítást, valamint a mezőgazdaságban a géptisztításhoz. Az élelmiszeripar is profitál az erősen koncentrált és ugyanakkor anyagbarát formulából, amely könnyedén eltávolítja a nehéz olaj-, zsír-, cukor- és fehérjeszennyeződéseket. A felületeket, szállítószalagokat, ládákat, tartályokat, hordókat, hűtőkamrákat a kereskedelmi konyhákban, hentesüzletekben és vágóhidakon higiénikusan tisztává teszi. Ezen kívül a PressurePro Aktív tisztító, lúgos RM 81 alkalmas melegvizes magasnyomású tisztításra is, és gőzfokozatban 150°C-ig használható.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Csomagolás mérete (l)
|10
|Csomagolási egység (Darab(ok))
|1
|pH-érték
|12,3
|Csomagolási súly (kg)
|11,5
Kompatibilis készülékek
- HD 10/15-4 Cage Food
- HD 10/16-4 Cage Ex
- HD 10/19-4 St H
- HD 10/21-4 M Classic
- HD 10/21-4 S
- HD 10/21-4 S Classic
- HD 10/21-4 S Plus
- HD 10/21-4 S ST Classic
- HD 10/21-4 SXA Plus
- HD 10/21-4M ST Classic
- HD 10/21-4St
- HD 10/25-4 S
- HD 10/25-4 S Classic
- HD 10/25-4 S Plus
- HD 10/25-4 S ST Classic
- HD 10/25-4 SXA Plus
- HD 13/18-4 S Classic
- HD 13/18-4 S Plus
- HD 13/18-4 S ST Classic
- HD 13/18-4 S/ S Plus
- HD 13/18-4 SXA Plus
- HD 13/18-4St
- HD 16/15-4 Cage Plus
- HD 17/12-4 St H
- HD 17/15-4 S Classic
- HD 17/15-4 S ST Classic
- HD 17/15-4St
- HD 20/15-4 Cage Plus
- HD 25/15-4 Cage Plus
- HD 4/11 C Bp
- HD 4/11 C Bp Pack
- HD 5/11 Classic
- HD 5/11 E EB+ Foam Classic
- HD 5/11 EX Plus Classic
- HD 5/11 P Plus
- HD 5/15 C
- HD 5/15 C Plus
- HD 5/15 C Plus + FR Classic
- HD 5/15 CX Plus
- HD 5/15 CX Plus + FR Classic
- HD 5/17 C Plus
- HD 6/13 C Plus
- HD 6/13 C Plus + FR Classic
- HD 6/13 CX Plus
- HD 6/15 Cage-Mobil
- HD 6/15 M Edition Power Control
- HD 6/15 M Plus
- HD 6/15 M ST
- HD 6/15 MX Plus
- HD 6/15 MXA Plus
- HD 6/15-4 M Classic
- HD 6/15-4 M ST Classic
- HD 6/16-4 MXA Plus
- HD 7/10 CXF
- HD 7/11-4 M Classic
- HD 7/14-4 M Plus
- HD 7/14-4 MXA Plus
- HD 7/16-4 MXA Car
- HD 7/17 M Cage
- HD 7/17 M Plus
- HD 7/17 M ST
- HD 7/17 MXA Plus
- HD 7/18-4 M Classic
- HD 8/18-4 M Cage
- HD 8/18-4 M Plus
- HD 8/18-4 M ST
- HD 8/18-4 MXA Plus
- HD 8/18-4 MXA Plus Farmer
- HD 8/18-4 St
- HD 8/18-4St H
- HD 9/18-4 M ST Classic
- HD 9/20-4 M Classic
- HD 9/20-4 S Plus
- HD 9/20-4 S ST Classic
- HD 9/20-4 S/ S Plus
- HD 9/20-4 SXA Plus
- HD 9/23 G
- HDS 10/21 -4 St EU-I
- HDS 10/21 -4 St Gas -EU-I
- HDS 10/21-4 M eB
- HDS 10/21-4 MXA
- HDS 10/21-4 MXA eB
- HDS 10/22-4 Classic
- HDS 1000 Be
- HDS 1000 DE
- HDS 1000 De Weed
- HDS 11/18-4 S
- HDS 11/18-4 S Anniversary Edition
- HDS 12/18-4 S *EU-I
- HDS 12/18-4SXA
- HDS 13/20 -4 St EU-I
- HDS 13/20 De Tr1
- HDS 13/20 De Tr1 - előkonfigurált
- HDS 13/20-4 Classic
- HDS 13/20-4 S
- HDS 13/20-4 SXA
- HDS 13/35 De Tr1 - előkonfigurált
- HDS 17/20 De Tr1
- HDS 17/20 De Tr1 - előkonfigurált, két szórószáras működés
- HDS 17/20 De Tr1 – előkonfigurált Steam Mode
- HDS 18/18-4 S Classic
- HDS 5/11 U
- HDS 5/11 UX
- HDS 5/11 UX Plus
- HDS 5/13 U
- HDS 5/13 U Anniversary Edition
- HDS 5/13 UX
- HDS 5/15 U
- HDS 5/15 U Plus
- HDS 5/15 UX
- HDS 5/15 UX Plus
- HDS 6/14-4 C
- HDS 6/15 C
- HDS 6/15 CXA
- HDS 6/15-4 C Classic
- HDS 7/12-4M
- HDS 7/16 C
- HDS 7/16 CXA
- HDS 7/16-4 C Anniversary Edition
- HDS 8/18 -4 St EU-I
- HDS 8/18-4 C
- HDS 8/18-4 C Classic
- HDS 8/18-4 C eB
- HDS 8/18-4 CXA eB
- HDS 8/20 D
- HDS 8/20 G
- HDS 9/17-4 C
- HDS 9/17-4 CXA
- HDS 9/20-4 Classic
- HDS 9/20-4 M
- HDS 9/20-4 MXA
- HDS 9/50 De Tr1 – előkonfigurált
- HDS trailer 17/20 De Tr1
- HDS-E 8/16-4 M 12 kW
- HDS-E 8/16-4 M 24 kW
- HDS-E 8/16-4 M 36 KW
- HWE 860
Alkalmazási területek
- Szállítási területek és gépek
- Jármű-/motormosás
- Alkatrésztisztítás
- Felület zsírtalanítás
- Ponyvatisztítás
- Padló- és felülettisztítás