Aktív tisztítószer, lúgos RM 81 ASF, 10L NTA-mentes, 10l

Univerzálisan alkalmazható, magas koncentrációjú, anyagbarát tisztítószer. Eltávolítja a nehéz olajat, zsírt és ásványi szennyeződéseket. Alkalmas jármű/motormosáshoz és ponyvatisztításhoz.

A lúgos, szilikonmentes és könnyen elválasztható PressurePro Aktív tisztító, lúgos RM 81 a Kärcher egy gyakorlatilag minden célra használható magasnyomású tisztítószere a legkülönbözőbb alkalmazásokhoz. Alkalmas az autóiparban végzett feladatokhoz, beleértve a jármű- és motormosást vagy a ponyvatisztítást, valamint a mezőgazdaságban a géptisztításhoz. Az élelmiszeripar is profitál az erősen koncentrált és ugyanakkor anyagbarát formulából, amely könnyedén eltávolítja a nehéz olaj-, zsír-, cukor- és fehérjeszennyeződéseket. A felületeket, szállítószalagokat, ládákat, tartályokat, hordókat, hűtőkamrákat a kereskedelmi konyhákban, hentesüzletekben és vágóhidakon higiénikusan tisztává teszi. Ezen kívül a PressurePro Aktív tisztító, lúgos RM 81 alkalmas melegvizes magasnyomású tisztításra is, és gőzfokozatban 150°C-ig használható.

Specifikációk

Műszaki adatok

Csomagolás mérete (l) 10
Csomagolási egység (Darab(ok)) 1
pH-érték 12,3
Csomagolási súly (kg) 11,5
Kompatibilis készülékek
Alkalmazási területek
  • Szállítási területek és gépek
  • Jármű-/motormosás
  • Alkatrésztisztítás
  • Felület zsírtalanítás
  • Ponyvatisztítás
  • Padló- és felülettisztítás
Tartozékok