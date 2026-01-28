Habtisztító, lúgos RM 58 ASF, 20l, 20l

Eltávolítja a makacs zsír-, olaj- és fehérjefoltokat, valamint az élelmiszer-maradványokat a csempékről és edényekről. Hosszú kontaktidő a habtakarónak köszönhetően.

Kifejezetten lúgos PressurePro Habtisztító RM 58 a Kärchertől, amely zsír- vagy fehérjetartalmú termékmaradványok eltávolítására szolgál, ideális a hús-, hal- és delikáteszipari ágazatban történő tisztításhoz. A magasnyomású tisztítókkal használható, rendkívül aktív, habzó és higiénikus tisztító koncentrátum stabil habtakarót hoz létre, amely még a függőleges felületeken is nagyon jól tapad, intenzív tisztítóerőt fejt ki, mégis könnyen leöblíthető. Az élelmiszeriparban jellemző szennyeződéseket, például lisztet, glutént, búzadarát, bort, gyümölcslevet vagy sört is könnyedén eltávolítja. A PressurePro RM 57, RM 58 és RM 59 tisztítószerekkel a Kärcher az élelmiszeriparban, a vendéglátásban, a közétkeztetésben, a menzákon, a nagykonyhákban, a húsüzemekben, a vágóhidakon és a pékségekben magasnyomású alkalmazásokhoz kínál habtisztító szereket Institut Fresenius HACCP-megfelelőségi tanúsítvánnyal. A követelményektől és a felhasználási céltól függően alkalmasak felületek, falak, padlók, szállítószalagok, gépek, készülékek, ládák, élelmiszertartályok és -hordók, valamint hűtőházak tisztítására.

Specifikációk

Műszaki adatok

Csomagolás mérete (l) 20
Csomagolási egység (Darab(ok)) 1
pH-érték 13,1
Súly (kg) 21,3
Csomagolási súly (kg) 22,2
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 260 x 237 x 430
Alkalmazási területek
  • Tejcsarnok
  • Felülettisztítás
  • Falak, járólapok
  • Élelmiszert szállító tartályautók
  • Istálló tisztítás
