Kifejezetten lúgos PressurePro Habtisztító RM 58 a Kärchertől, amely zsír- vagy fehérjetartalmú termékmaradványok eltávolítására szolgál, ideális a hús-, hal- és delikáteszipari ágazatban történő tisztításhoz. A magasnyomású tisztítókkal használható, rendkívül aktív, habzó és higiénikus tisztító koncentrátum stabil habtakarót hoz létre, amely még a függőleges felületeken is nagyon jól tapad, intenzív tisztítóerőt fejt ki, mégis könnyen leöblíthető. Az élelmiszeriparban jellemző szennyeződéseket, például lisztet, glutént, búzadarát, bort, gyümölcslevet vagy sört is könnyedén eltávolítja. A PressurePro RM 57, RM 58 és RM 59 tisztítószerekkel a Kärcher az élelmiszeriparban, a vendéglátásban, a közétkeztetésben, a menzákon, a nagykonyhákban, a húsüzemekben, a vágóhidakon és a pékségekben magasnyomású alkalmazásokhoz kínál habtisztító szereket Institut Fresenius HACCP-megfelelőségi tanúsítvánnyal. A követelményektől és a felhasználási céltól függően alkalmasak felületek, falak, padlók, szállítószalagok, gépek, készülékek, ládák, élelmiszertartályok és -hordók, valamint hűtőházak tisztítására.