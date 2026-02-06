Siurbimo žarnos prailginimas
3,5 m ilgio įsiurbimo žarnos prailginimas tinka visiems Kärcher sausojo ir drėgnojo valymo serijos dulkių siurbliams iš Home & Garden linijos ir užtikrina didesnį veikimo spindulį bei didesnę judėjimo laisvę.
3,5 m ilgio įsiurbimo žarnos prailginimas padidina veikimo spindulį ir judėjimo laisvę, taip palengvinant darbą, ypač valant laiptus ar automobilio saloną. Šis praktiška prailginimo žarna tinka visiems Kärcher WD serijos dulkių siurbliams iš Home & Gardena linijos.
Savybės ir privalumai
Didesnis darbinis spindulys ir laisvas judėjimas (pvz., valant automobilio saloną)
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Standartinis nominalus diametras (mm)
|35
|Spalva
|Juoda
|Svoris (kg)
|0,9
|Svoris (su pakuote) (kg)
|1,1
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|3600 x 55 x 64
Suderinami įrenginiai
- KWD 3 S V-15/4/20 Anniversary Edition
- KWD 3 S V-17/4/20 Anniversary Edition
- WD 1 Classic
- WD 2 Plus S V-15/4/18
- WD 2 Plus S V-15/4/18/C (YSY)
- WD 2 Plus V-12/4/18
- WD 2 Plus V-12/4/18/C
- WD 2 Plus V-12/6/18/C (YYY)
- WD 2 Plus V-12/6/18/C Home (YYY)
- WD 2 V-15/4/18/C (YYY) *EU
- WD 2 WD 2 Plus V-15/4/18
- WD 3
- WD 3 P S V-17/4/20
- WD 3 P S V-17/4/20 Workshop (YSY)
- WD 3 S V-15/6/20 Home
- WD 5 P S V-25/5/22
- WD 5 P S V-25/5/22 Workshop
- WD 5 P V-25/5/22
- WD 5 P V-25/8/35
- WD 5 P V-25/8/35 (YYY)
- WD 5 S V-25/5/22
- WD 5 S V-30/5/22 (YSY)
- WD 5 V-25/5/22
- WD 6 Control P S 30/6/35/T
- WD 6 P S V-30/6/22/T
- WD 6 P S V-30/6/22/T Car & Pet
- WD 6 P S V-30/8/22/T Renovation
- WD 6 P S V-30/8/35/T
- WD 7 Control P S 30/6/35/T
Pritaikymo sritys
- Transporto priemonės salonui
- Renovacija
- Techninė patalpa
- Meistro dirbtuvėlė
- Rūsys
- Garažas
- Teritorijos aplink namą ir sode
- Įėjimo zona
- Laiptai