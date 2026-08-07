Адаптер 1 M22AG-TR22AG

Адаптер 1 для соединения старого шланга с новым шлангом

Этот адаптер позволяет соединять шланги высокого давления, оснащенные разъемом M 22 х 1,5, со шлангами высокого давления, оснащенными инновационным разъемом EASY!Lock. Выбор подходящего адаптера из нашей широкой программы адаптеров и его правильное присоединение значительно облегчаются наличием номеров на пластиковых оболочках и их двухцветной кодировкой: антрацитовый цвет соответствует новым разъемам EASY!Lock, а черный - прежним разъемам с метрической резьбой.

Спецификации

Технические характеристики

Температура (°C) макс. 155
Макс. давление (бар) 300
Соединительная резьба EASY!Lock
Вес (с упаковкой) (кг) 0,186
Совместимая техника
Created with AI (artificial intelligence)

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