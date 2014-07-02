Насадка для прочистки труб 050, 3x30°, 30 мм

С внутренней резьбой, со струями различной направленности для тщательной и экологичной прочистки засоренных труб и стоков. Диаметр 30 мм.

Насадка для очистки труб с внутренней резьбой, диаметром 30 мм. Сопло имеет разные направления форсунок для экологически чистой промывки заблокированных стоков и труб.Три струи насадки направлены назад под углом 30 °, чтобы сопло и шланг могли свободно перемещаться по трубе. Насадка для очистки труб с R 1/8 "соединением для подключения к трубе шланга .

Особенности и преимущества
Три направленные назад струи обеспечивают продвижение по трубе
  • Сопло со шлангом для промывки труб самопроизвольно перемещается вперед по трубе.
Соединение 1/8"
  • Совместимость со шлангами для промывки труб.
Наружный диаметр 30 мм
  • Пригодность для промывки труб внутренним диаметром от 40 мм.
Спецификации

Технические характеристики

Диаметр (мм) 30
Размер сопла ( ) 50
Резьба R 1/8"
Вес (с упаковкой) (кг) 0,105
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Created with AI (artificial intelligence)

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