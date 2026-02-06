Saci filtranti din fleece pentru WD 2/3
Caracteristici si beneficii
Material fleece cu trei straturi
- Pentru putere mare de aspirare și filtrare ridicată a prafului în timpul utilizării.
- Extrem de rezistent la rupere, ideal pentru utilizare intensivă.
Specificații tehnice
Date tehnice
|Cantitatea (Bucată)
|4
|Culoarea
|Alb
|Greutate (kg)
|0,1
|Greutate cu ambalaj (kg)
|0,2
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|230 x 200 x 12
Masini compatibile
Domenii de intrebuintare
- Murdărie uscată
- Murdărie umedă