Комплект для підключення мінімийки: шланг 10 м + 2 конектора
Комплект для підключення мінімийки: шланг PrimoFlex 3/4 - 10м, 2 універсальних конектори, штуцер з різьбою G3/4, G1/2 внутрішня різьба
Комплект для шланга може використовуватися як для подачі води в апарат високого тиску, так і для поливу. Включає шланг PrimoFlex® (3/4 ") без вмісту фталатів (<0,1%) довжиною 10 м, штуцер для приєднання до крану G3 / 4, універсальний конектор і універсальний конектор з функцією Aqua Stop. Садові шланги Kärcher з лінійки для поливу демонструють найвищу гнучкість, міцність і стійкість до зламів. Переваги як на долоні: зручне використання і довгий термін служби для першокласного догляду за садом. Тому що полив з Kärcher - це завжди полив «з головою».
Особливості та переваги
Шланг 3/4" PrimoFlex® 10 м
Універсальний коннектор Plus 2.645-193.0
Універсальний коннектор Plus з Aqua Stop 2.645-194.0
Штуцер з різьбою G3/4
Специфікації
Технічні характеристики
|Колір
|жовтий
|Вага (кг)
|2,379
|Вага (з упаковкою) (кг)
|2,429
|Розміри (Д×Ш×В) (мм)
|370 x 370 x 105
При підключенні цих продуктів до мережі питного водопостачання необхідно дотримуватись вимог стандарту EN 1717. При необхідності зверніться до сантехніка.
Сумісна техніка
Області застосування
- Полив саду
- Для поливу рослин в горщиках
- Декоративні рослини
- Для очищення садових меблів та інструменту