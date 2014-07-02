Комплект для підключення мінімийки: шланг 10 м + 2 конектора

Комплект для підключення мінімийки: шланг PrimoFlex 3/4 - 10м, 2 універсальних конектори, штуцер з різьбою G3/4, G1/2 внутрішня різьба

Комплект для шланга може використовуватися як для подачі води в апарат високого тиску, так і для поливу. Включає шланг PrimoFlex® (3/4 ") без вмісту фталатів (<0,1%) довжиною 10 м, штуцер для приєднання до крану G3 / 4, універсальний конектор і універсальний конектор з функцією Aqua Stop. Садові шланги Kärcher з лінійки для поливу демонструють найвищу гнучкість, міцність і стійкість до зламів. Переваги як на долоні: зручне використання і довгий термін служби для першокласного догляду за садом. Тому що полив з Kärcher - це завжди полив «з головою».

Особливості та переваги
Шланг 3/4" PrimoFlex® 10 м
Універсальний коннектор Plus 2.645-193.0
Універсальний коннектор Plus з Aqua Stop 2.645-194.0
Штуцер з різьбою G3/4
Специфікації

Технічні характеристики

Колір жовтий
Вага (кг) 2,379
Вага (з упаковкою) (кг) 2,429
Розміри (Д×Ш×В) (мм) 370 x 370 x 105

При підключенні цих продуктів до мережі питного водопостачання необхідно дотримуватись вимог стандарту EN 1717. При необхідності зверніться до сантехніка.

Області застосування
  • Полив саду
  • Для поливу рослин в горщиках
  • Декоративні рослини
  • Для очищення садових меблів та інструменту
