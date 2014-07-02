Комплект для шланга може використовуватися як для подачі води в апарат високого тиску, так і для поливу. Включає шланг PrimoFlex® (3/4 ") без вмісту фталатів (<0,1%) довжиною 10 м, штуцер для приєднання до крану G3 / 4, універсальний конектор і універсальний конектор з функцією Aqua Stop. Садові шланги Kärcher з лінійки для поливу демонструють найвищу гнучкість, міцність і стійкість до зламів. Переваги як на долоні: зручне використання і довгий термін служби для першокласного догляду за садом. Тому що полив з Kärcher - це завжди полив «з головою».