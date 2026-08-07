Højtryksslange, 10 m, ID 6, 250 bar, 2 x EASY!Lock
10 m højtryksslange EASY!Lock med knækbeskyttelse. Patenteret, drejelig AVS-pistoltilslutning og manuel forskruning. Yderligere data: Indv. diameter 6/155°C/250 bar.
10 m højtryksslange EASY!Lock med knækbeskyttelse. Patenteret, drejelig AVS-pistoltilslutning og manuel forskruning. Yderligere data: Indv. diameter 6/155°C/250 bar.
Specifikationer
Teknisk data
|ID ( )
|ID 6
|Temperatur (°C)
|max. 155
|Maksimalt tryk (bar)
|250
|Længde (m)
|10
|Tilslutningsgevind
|2 x EASY!Lock
|Vægt inkl. emballage (kg)
|1,9