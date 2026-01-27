A lúgos, szilikonmentes és könnyen elválasztható PressurePro Aktív tisztító, lúgos RM 81 a Kärcher egy gyakorlatilag minden célra használható magasnyomású tisztítószere a legkülönbözőbb alkalmazásokhoz. Alkalmas az autóiparban végzett feladatokhoz, beleértve a jármű- és motormosást vagy a ponyvatisztítást, valamint a mezőgazdaságban a géptisztításhoz. Az élelmiszeripar is profitál az erősen koncentrált és ugyanakkor anyagbarát formulából, amely könnyedén eltávolítja a nehéz olaj-, zsír-, cukor- és fehérjeszennyeződéseket. A felületeket, szállítószalagokat, ládákat, tartályokat, hordókat, hűtőkamrákat a kereskedelmi konyhákban, hentesüzletekben és vágóhidakon higiénikusan tisztává teszi. Ezen kívül a PressurePro Aktív tisztító, lúgos RM 81 alkalmas melegvizes magasnyomású tisztításra is, és gőzfokozatban 150°C-ig használható.