Autóbelső tisztító szett

A lábtértől az üléseken át egészen a csomagtartóig: a Kärcher Home & Garden száraz-nedves porszívóihoz való speciális tartozékkészlet a jármű belsejének átfogó tisztítását teszi lehetővé.

A 1,5 méteres hosszabbító tömlőből, extra hosszú réstisztító fejből, autótisztító fejből, kemény sörtéjű szívóecsetből, valamint sima és ablakfelületekhez való mikroszálas kendőből álló átfogó tartozékkészlettel az autó belsejének tisztítása egy gyerekjáték – az autó pedig maradéktalanul tiszta lesz. Legyen szó a lábtérről, a lábtörlőkről, az ülésekről, a kartámaszokról, a középső konzolról, az ablakokról vagy a csomagtérről: ezzel a tartozékkészlettel a jármű teljes belső tere pillanatok alatt ragyogóan tiszta lehet. Még a nehezen elérhető helyek, mint a rések, valamint érzékeny felületek is tökéletesen megtisztíthatók. A tartozékkészlet minden Kärcher Home & Garden száraz-nedves porszívóhoz alkalmas.

Jellemzők és előnyök
Átfogó tartozékkészlet az autó belső terének alapos és teljes tisztításához
1,5 m hosszabbítótömlővel a nagyobb hatótávolságért és a nagyobb mozgásszabadságért
Tartozékkészlet minden Kärcher Home & Garden nedves és száraz porszívóhoz
Specifikációk

Műszaki adatok

Mennyiség (-rész) 6
Textil szálösszetétele 80% poliészter, 20% poliamid
Standard névleges átmérő (mm) 35
Szín fekete
Súly (kg) 0,7
Csomagolási súly (kg) 0,9
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 560 x 230 x 130
Alkalmazási területek
  • Folyosók
  • Nehezen elérhető helyek (sarkok, fugák, rések stb. )
  • Oldalzsebek az autóban
  • Műszerfal
  • Középkonzol
  • Csomagtér
  • Autósülés
  • Hátsó ülés
  • Lábtér
  • Autóüveg