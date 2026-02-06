A 1,5 méteres hosszabbító tömlőből, extra hosszú réstisztító fejből, autótisztító fejből, kemény sörtéjű szívóecsetből, valamint sima és ablakfelületekhez való mikroszálas kendőből álló átfogó tartozékkészlettel az autó belsejének tisztítása egy gyerekjáték – az autó pedig maradéktalanul tiszta lesz. Legyen szó a lábtérről, a lábtörlőkről, az ülésekről, a kartámaszokról, a középső konzolról, az ablakokról vagy a csomagtérről: ezzel a tartozékkészlettel a jármű teljes belső tere pillanatok alatt ragyogóan tiszta lehet. Még a nehezen elérhető helyek, mint a rések, valamint érzékeny felületek is tökéletesen megtisztíthatók. A tartozékkészlet minden Kärcher Home & Garden száraz-nedves porszívóhoz alkalmas.