Autóbelső tisztító szett
A lábtértől az üléseken át egészen a csomagtartóig: a Kärcher Home & Garden száraz-nedves porszívóihoz való speciális tartozékkészlet a jármű belsejének átfogó tisztítását teszi lehetővé.
A 1,5 méteres hosszabbító tömlőből, extra hosszú réstisztító fejből, autótisztító fejből, kemény sörtéjű szívóecsetből, valamint sima és ablakfelületekhez való mikroszálas kendőből álló átfogó tartozékkészlettel az autó belsejének tisztítása egy gyerekjáték – az autó pedig maradéktalanul tiszta lesz. Legyen szó a lábtérről, a lábtörlőkről, az ülésekről, a kartámaszokról, a középső konzolról, az ablakokról vagy a csomagtérről: ezzel a tartozékkészlettel a jármű teljes belső tere pillanatok alatt ragyogóan tiszta lehet. Még a nehezen elérhető helyek, mint a rések, valamint érzékeny felületek is tökéletesen megtisztíthatók. A tartozékkészlet minden Kärcher Home & Garden száraz-nedves porszívóhoz alkalmas.
Jellemzők és előnyök
Átfogó tartozékkészlet az autó belső terének alapos és teljes tisztításához
1,5 m hosszabbítótömlővel a nagyobb hatótávolságért és a nagyobb mozgásszabadságért
Tartozékkészlet minden Kärcher Home & Garden nedves és száraz porszívóhoz
Specifikációk
Műszaki adatok
|Mennyiség (-rész)
|6
|Textil szálösszetétele
|80% poliészter, 20% poliamid
|Standard névleges átmérő (mm)
|35
|Szín
|fekete
|Súly (kg)
|0,7
|Csomagolási súly (kg)
|0,9
|Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm)
|560 x 230 x 130
Kompatibilis készülékek
Alkalmazási területek
- Folyosók
- Nehezen elérhető helyek (sarkok, fugák, rések stb. )
- Oldalzsebek az autóban
- Műszerfal
- Középkonzol
- Csomagtér
- Autósülés
- Hátsó ülés
- Lábtér
- Autóüveg