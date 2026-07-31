Skumkanon Advanced 2, 700 l/t - 800 l/t
Utviklet for Kärchers høytrykkspylere uten servokontroll: Skumlansen Advanced 2 har en solid hoveddel i Ecobrass som tåler selv de mest aggressive rengjøringsmidlene, noe som sikrer lang levetid og pålitelig ytelse.
Skumlansen Advanced 2 er spesielt utviklet for våre høytrykksspylere uten servostyring, som har en strømningshastighet på 700 til 800 l/t. Den robuste hoveddelen av høykvalitets Ecobrass tillater også bruk av aggressive rengjøringsmidler, som kan doseres presist i 3 trinn. En integrert lukkemekanisme forhindrer effektivt utilsiktet justering av doseringsenheten for rengjøringsmiddel, mens sprøytevinkelen kan justeres fleksibelt. I tillegg har skumlansen en ergonomisk og spesielt stabil rengjøringsmiddelbeholder med stor påfyllingsåpning og en ekstra gripemulighet ved halsen.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Gjennomstrømning (l/t)
|700 - 800
|Dysestørrelse ( )
|45
|Maks. trykk (bar)
|300
|Dosering (%)
|1 - 2 - 4
|Beholderkapasitet (l)
|1
|Temperatur (°C)
|maks. 60
|Tilslutningsgjenger
|EASY!Lock
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|0,8
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