Skumkanon Advanced 2, 700 l/t - 800 l/t

Utviklet for Kärchers høytrykkspylere uten servokontroll: Skumlansen Advanced 2 har en solid hoveddel i Ecobrass som tåler selv de mest aggressive rengjøringsmidlene, noe som sikrer lang levetid og pålitelig ytelse.

Skumlansen Advanced 2 er spesielt utviklet for våre høytrykksspylere uten servostyring, som har en strømningshastighet på 700 til 800 l/t. Den robuste hoveddelen av høykvalitets Ecobrass tillater også bruk av aggressive rengjøringsmidler, som kan doseres presist i 3 trinn. En integrert lukkemekanisme forhindrer effektivt utilsiktet justering av doseringsenheten for rengjøringsmiddel, mens sprøytevinkelen kan justeres fleksibelt. I tillegg har skumlansen en ergonomisk og spesielt stabil rengjøringsmiddelbeholder med stor påfyllingsåpning og en ekstra gripemulighet ved halsen.

Spesifikasjoner

Teknisk data

Gjennomstrømning (l/t) 700 - 800
Dysestørrelse ( ) 45
Maks. trykk (bar) 300
Dosering (%) 1 - 2 - 4
Beholderkapasitet (l) 1
Temperatur (°C) maks. 60
Tilslutningsgjenger EASY!Lock
Vekt inkludert emballasje (kg) 0,8
Tilbehør
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