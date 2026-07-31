Skumlansen Advanced 2 er spesielt utviklet for våre høytrykksspylere uten servostyring, som har en strømningshastighet på 700 til 800 l/t. Den robuste hoveddelen av høykvalitets Ecobrass tillater også bruk av aggressive rengjøringsmidler, som kan doseres presist i 3 trinn. En integrert lukkemekanisme forhindrer effektivt utilsiktet justering av doseringsenheten for rengjøringsmiddel, mens sprøytevinkelen kan justeres fleksibelt. I tillegg har skumlansen en ergonomisk og spesielt stabil rengjøringsmiddelbeholder med stor påfyllingsåpning og en ekstra gripemulighet ved halsen.