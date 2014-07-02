Vannfilter

Hindrer at smusspartikler fra forurenset vann kommer inn i pumpen. For Kärcher hobby høytrykkspylere.

Egenskaper og fordeler
Beskytter høytrykkspyleren mot smusspartikler fra forurenset vann.
  • Forlenger høytrykkspylerens levetid
Vannfilter
  • Innholdet er alltid synlig.
Enkel fjerning av smusspartikler
  • Kan vaskes
Spesifikasjoner

Teknisk data

Farge antrasitt
Vekt (kg) 0,1
Vekt inkludert emballasje (kg) 0,1
Mål (L x B x H) (mm) 117 x 50 x 50
