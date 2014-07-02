XH 10 Q - 10 m Forlengerslange med Quick Connect hurtigkobling

10 m forlengerslange som kobles mellom høytrykkspistol og originalslange for utvidet arbeidsradius. Robust kvalitetsslange med lang levetid. For nyere K3-K7 maskiner med Quick Connect.

10 m forlengerslange til Kärcher K3 - K7 høytrykkspylere og "Best" høytrykkspistol med Quick Connect hurtigkobling. Tåler trykk opp til 180 bar og temperaturer opp til 60°C. Forlengerslangen gir større fleksibilitet og arbeidsradius under rengjøring med høytrykkspyler. Robust DN 8 kvalitetsslange med forsterkning, antiknekk og messingkobling for lang holdbarhet. Kan trygt brukes med rengjøringsmiddel/ såpe.

Egenskaper og fordeler
10 m forlengerslange
  • Forlenger arbeidsradiusen og gir større fleksibilitet.
Quick Connect hurtigkobling
  • Quick Connect system for rask og enkel tilkobling av høytrykkspistol og høytrykksslange.
DN 8 kvalitetsslange med tekstilforsterkning
  • Beskytter slangen mot knekk.
Spesifikasjoner

Teknisk data

Temperatur (°C) maks. 60
Maks. trykk (bar) 180
Lengde (m) 10
Farge svart
Vekt (kg) 1,1
Vekt inkludert emballasje (kg) 1,3
Mål (L x B x H) (mm) 240 x 240 x 85
