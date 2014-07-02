XH 10 Q - 10 m Forlengerslange med Quick Connect hurtigkobling
10 m forlengerslange som kobles mellom høytrykkspistol og originalslange for utvidet arbeidsradius. Robust kvalitetsslange med lang levetid. For nyere K3-K7 maskiner med Quick Connect.
10 m forlengerslange til Kärcher K3 - K7 høytrykkspylere og "Best" høytrykkspistol med Quick Connect hurtigkobling. Tåler trykk opp til 180 bar og temperaturer opp til 60°C. Forlengerslangen gir større fleksibilitet og arbeidsradius under rengjøring med høytrykkspyler. Robust DN 8 kvalitetsslange med forsterkning, antiknekk og messingkobling for lang holdbarhet. Kan trygt brukes med rengjøringsmiddel/ såpe.
Egenskaper og fordeler
10 m forlengerslange
- Forlenger arbeidsradiusen og gir større fleksibilitet.
Quick Connect hurtigkobling
- Quick Connect system for rask og enkel tilkobling av høytrykkspistol og høytrykksslange.
DN 8 kvalitetsslange med tekstilforsterkning
- Beskytter slangen mot knekk.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Temperatur (°C)
|maks. 60
|Maks. trykk (bar)
|180
|Lengde (m)
|10
|Farge
|svart
|Vekt (kg)
|1,1
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|1,3
|Mål (L x B x H) (mm)
|240 x 240 x 85
Kompatible maskiner
Nåværende produktsortiment
- K 5 FJ Home BB
- K 5 Power Control Flex
- K 5 Power Control Flex Home&Brush Anniversary Edition
- K 5 Power Control Home Flex Wood
- K 5 Premium Power Control AntiTwist Flex
- K 5 Premium Power Control Flex
- K 5 Premium Smart Control AntiTwist Flex
- K 5 Premium Smart Control Flex
- K 5 Premium Smart Control Flex Black
- K 5 Premium Smart Control Flex Home
- K 5 Premium Smart Control Flex Home Wood
- K 7 (CEM)
- K 7 Power Flex
- K 7 Power Flex Home
- K 7 Premium Power
- K 7 Premium Power Flex
- K 7 Premium Power Flex Home
- K 7 Premium Smart Control Anti-Twist Flex
- K 7 Premium Smart Control Flex
- K 7 Premium Smart Control Flex Black
- K 7 Premium Smart Control Flex Home
- K 7 Premium Smart Control Home Flex Wood
- K 7 Smart Control Flex
- K 7 WCM FJ
- K 7 WCM FJ Home
- K Silent Anniversary Edition
- K Silent eco!Booster
Utgåtte produkter
- G 4.10 M
- K 2.400
- K 2.425 T50
- K 3 Car & Home T150
- K 3 Full Control
- K 3 Full Control Car & Home T 150
- K 3 Home T150
- K 3 Premium Full Control
- K 3 Premium Full Control Home T150
- K 3.00 S Eco Silent
- K 3.150 T 250
- K 3.500
- K 3.695
- K 3.700
- K 3.80 MD
- K 4
- K 4 Compact
- K 4 Full Control
- K 4 Full Control Home Wood
- K 4 Home Wood T 250
- K 4 Power Control Flex Home & Wood
- K 4 Premium
- K 4 Premium Full Control
- K 4.00 S Eco Silent
- K 4.500 T 250
- K 4.600 T 250
- K 4.650 Jubilee T 250
- K 4.68 MD Alubest
- K 4.80 MD Alubest
- K 4.80 MD T 250
- K 4.80 MD plus
- K 4.84 MD Plus
- K 4.87 MD
- K 5 Full Control
- K 5 Full Control Flex
- K 5 Full Control Flex Home Wood
- K 5 Premium
- K 5 Premium FC Plus Flex Home Wood
- K 5 Premium FC Plus Flex UFK
- K 5 Premium Full Control
- K 5 Premium Full Control AntiTwist
- K 5 Premium Full Control Plus Flex
- K 5.210
- K 5.55 Jubileum
- K 5.55 Jubileum + T 400
- K 5.55 M T 200
- K 5.600
- K 5.600 T 250
- K 5.640
- K 5.68 MD plus
- K 5.70 MD
- K 5.70 MD T 250 *EU
- K 5.700
- K 5.75 Jubilee Plus DR RR *EU
- K 5.85 MD plus
- K 5.91 MD plus
- K 6.250
- K 6.300
- K 6.450
- K 6.560
- K 6.600
- K 6.650
- K 6.75 Jubilee
- K 6.75 MD T 200
- K 6.85 MD plus
- K 6.91 MD plus
- K 7 Compact
- K 7 Full Control
- K 7 Full Control Home
- K 7 Full Control Plus Flex
- K 7 Premium
- K 7 Premium Full Control *EU
- K 7 Premium Full Control AntiTwist
- K 7 Premium Full Control Plus Flex
- K 7 Premium Full Control Plus Home
- K 7.350
- K 7.400
- K 7.450
- K 7.700
- K 7.75 MD T 250
- K 7.750
- K 7.91 MD plus