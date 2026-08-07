Hadica na čistenie potrubia, DN 6, 10 m, max. 140 bar

Obzvlášť flexibilné vysokotlakové hadice na čistenie vnútra potrubia (prípojka pre trysku R 1/8).

Obzvlášť flexibilné vysokotlakové hadice na čistenie vnútra potrubia (prípojka pre trysku R 1/8).

Špecifikácie

Technické údaje

Max. tlak (bar) 140
Pripájací závit EASY!Lock
Dĺžka (m) 10
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 1,1
Kompatibilné stroje
Hadica na čistenie potrubia, DN 6, 10 m, max. 140 bar náhradný diel

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