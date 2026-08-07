Vysokotlaková hadica, 10 m, ID 6, 250 bar, 2 x EASY!Lock

Vysokotlaková hadica s ručným závitovým spojom EASY!Lock na oboch koncoch a dĺžkou 10 m. Priemer DN 6, vhodná do tlaku 250 bar.

Vysokotlaková hadica s ručným závitovým spojom EASY!Lock na oboch koncoch a dĺžkou 10 m. Priemer DN 6, vhodná do tlaku 250 bar.

Špecifikácie

Technické údaje

Priemer ( ) ID 6
Teplota (°C) max. 155
Max. tlak (bar) 250
Dĺžka (m) 10
Pripájací závit 2 x EASY!Lock
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 1,9
Kompatibilné stroje