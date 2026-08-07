Udstyret med lithium-ion-celler som sikrer batteriet en ensartet ydeevne. Cellerne forhindrer også selvafladning af batteriet samt tab af kapacitet på grund af hyppig delvis afladning (hukommelseseffekt). Derudover vises den resterende driftstid, ladeniveau og batterikapacitet kontinuerligt på det integrerede LCD-display ved hjælp af innovativ Real Time Technology. 18 V / 5,0 Ah-batteriet er velegnet til brug i alle enheder på 18 V Kärcher batteriplatform.