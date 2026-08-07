18 V / 5,0 Ah Kärcher Battery Power batteri

18 V / 5,0 Ah Battery Power batteri med innovative Real Time Technology inkl. LCD-display til at vise batteriniveau. Til brug i alle Kärchers 18 V Batteri Power batteriplatform enheder.

Udstyret med lithium-ion-celler som sikrer batteriet en ensartet ydeevne. Cellerne forhindrer også selvafladning af batteriet samt tab af kapacitet på grund af hyppig delvis afladning (hukommelseseffekt). Derudover vises den resterende driftstid, ladeniveau og batterikapacitet kontinuerligt på det integrerede LCD-display ved hjælp af innovativ Real Time Technology. 18 V / 5,0 Ah-batteriet er velegnet til brug i alle enheder på 18 V Kärcher batteriplatform.

Funktioner og fordele
18 V / 5,0 Ah Kärcher Battery Power batteri: Innovativ Real Time Technology
Innovativ Real Time Technology
Det integrerede LCD-display viser til enhver tid den resterende driftstid, opladningstid og ladestatus.
18 V / 5,0 Ah Kärcher Battery Power batteri: 18 V Kärcher batteriplatform.
18 V Kärcher batteriplatform.
Til brug i alle Kärchers 18 V Batteri Power batteriplatform enheder. Til brug i alle 18 V Kärcher Battery Power+ batteriplatformenheder.
18 V / 5,0 Ah Kärcher Battery Power batteri: Kraftfulde lithium-ionceller
Kraftfulde lithium-ionceller
Litium-ionbatteriet sikrer konsistent strøm, samtidig med at man undgår selvudladning og hukommelseseffekt.
Automatisk opbevaringstilstand
  • Forlænger levetiden af ​​cellerne.
IPX 5 klassificeret - beskyttet mod vandstråler fra alle retninger
  • Pålidelig beskyttelse under job, hvor der rengøres med vand.
Effektiv temperaturstyring
  • Høj ydeevne takket være effektiv varmebuffering og intelligent batteristyring.
Intelligent celleovervågning
  • Beskytter batteriet mod overbelastning, overophedning og dyb udladning.
Robust hylster.
  • Kärchers batterihus er ekstremt stødbestandige.
Specifikationer

Teknisk data

Batteriplatform 18 V Batteriplatform
Batteritype Lithium-ion genopladeligt batteri
Spænding (V) 18
Kapacitet (Ah) 5
Energi (Wh) 90
Farve sort
Vægt (kg) 0,8
Vægt inkl. emballage (kg) 0,9
Mål (L x B x H) (mm) 134 x 88 x 73
18 V / 5,0 Ah Kärcher Battery Power batteri
18 V / 5,0 Ah Kärcher Battery Power batteri
18 V / 5,0 Ah Kärcher Battery Power batteri
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