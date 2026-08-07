Hurtigoplader Battery Power 18 V

Hurtigopladeren oplader det genopladelige 18 V / 2.5 Ah Battery Power batteri til 80% på 44 minutter, og kan bruges til alle batterier i Kärchers 18 V Batteri Power batteriplatform.

Takket være den integrerede vægmontering, kan hurtigopladeren hurtig sættes fast på væggen. Hurtigopladeren oplader 18 V / 2.5 Ah Kärcher Battery Power batteriet til 80% på 44 minutter og kan bruges til alle batterier i Kärchers 18 V Batteri Power batteriplatform.

Funktioner og fordele
Hurtigoplader Battery Power 18 V: Hurtigoplader
Hurtigoplader
Oplader 18 V / 2.5 Ah Kärcher Battery Power Batteri til 80% på 44 minutter. Oplader 18 V / 5.0 Ah Kärcher Battery Power Batteri til 80% i 94 minutter.
Hurtigoplader Battery Power 18 V: Bred vifte af anvendelsesmuligheder
Bred vifte af anvendelsesmuligheder
Passende til alle batterier på 18 V Kärcher batteriplatformen.
Hurtigoplader Battery Power 18 V: Væg montering
Væg montering
Til fastgørelse på væggen.
Specifikationer

Teknisk data

Batteriplatform 18 V Batteriplatform
Batteriladetid med hurtiglader 18 V / 2,5 Ah Batteri Strømforsyningsbatteri:
44 min (80 %) / 83 min (100 %)

18 V / 5,0 Ah Batteri Strømforsyningsbatteri:
94 min (80 %) / 143 min (100 %)
Udgangseffekt (A) 2,5
Spænding (strømforsyning til batterioplader) (V) 100 - 240
Frekvens (strømforsyning til batterioplader) (Hz) 50 - 60
Farve sort
Vægt (kg) 0,6
Vægt inkl. emballage (kg) 0,8
Mål (L x B x H) (mm) 184 x 133 x 88
Hurtigoplader Battery Power 18 V
Hurtigoplader Battery Power 18 V
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