Hurtigoplader Battery Power 18 V
Hurtigopladeren oplader det genopladelige 18 V / 2.5 Ah Battery Power batteri til 80% på 44 minutter, og kan bruges til alle batterier i Kärchers 18 V Batteri Power batteriplatform.
Takket være den integrerede vægmontering, kan hurtigopladeren hurtig sættes fast på væggen. Hurtigopladeren oplader 18 V / 2.5 Ah Kärcher Battery Power batteriet til 80% på 44 minutter og kan bruges til alle batterier i Kärchers 18 V Batteri Power batteriplatform.
Funktioner og fordele
HurtigopladerOplader 18 V / 2.5 Ah Kärcher Battery Power Batteri til 80% på 44 minutter. Oplader 18 V / 5.0 Ah Kärcher Battery Power Batteri til 80% i 94 minutter.
Bred vifte af anvendelsesmulighederPassende til alle batterier på 18 V Kärcher batteriplatformen.
Væg monteringTil fastgørelse på væggen.
Specifikationer
Teknisk data
|Batteriplatform
|18 V Batteriplatform
|Batteriladetid med hurtiglader
|
18 V / 2,5 Ah Batteri Strømforsyningsbatteri:
44 min (80 %) / 83 min (100 %)
18 V / 5,0 Ah Batteri Strømforsyningsbatteri:
94 min (80 %) / 143 min (100 %)
|Udgangseffekt (A)
|2,5
|Spænding (strømforsyning til batterioplader) (V)
|100 - 240
|Frekvens (strømforsyning til batterioplader) (Hz)
|50 - 60
|Farve
|sort
|Vægt (kg)
|0,6
|Vægt inkl. emballage (kg)
|0,8
|Mål (L x B x H) (mm)
|184 x 133 x 88
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