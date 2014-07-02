Kombineret våd- og tørsugemundstykke til perfekt opsamling af snavs med indbygget parkeringsfunktion

Kombineret våd- og tørsugemundstykke til perfekt opsamling af snavs. Let at skifte mellem våd- og tørsugning ved et tryk på en fodkontakt. Til alle Kärcher Home & Garden multifunktionsstøvsugere.

Uanset om snavset er vådt eller tørt - det kombinerede våd- og tørsugemundstykke samler nemt snavset op og glider let hen over gulvet takket være hjulene på siden. Med en fodkontakt kan man hurtigt skifte fra våd- til tørsugning. Inkl. parkeringsfunktion til hurtig og bekvem opbevaring af sugerør og gulvmundstykke under pauser i arbejdet.

Funktioner og fordele
Optimal snavsopsamling og vådsugning takket være praktisk fodkontakt
Bekvem tilpasning til de forskellige snavstyper takket være praktisk fodkontakt
Let støvsugning takket være gode glideegenskaber i kraft af valser på siden
Indbygget parkeringsanordning til opbevaring af gulmundstykket på støvsugeren
Egnet til alle Kärcher Home & Garden våd- og tørstøvsugere og tæpperensere.
Specifikationer

Teknisk data

Antal (Stk.) 1
Standardbredde (mm) 35
Farve sort
Vægt (kg) 0,3
Vægt inkl. emballage (kg) 0,5
Mål (L x B x H) (mm) 260 x 70 x 124
Anvendelsesområder
  • Områder rundt om hjemmet og haven.
  • Terrasse
  • Stier.
  • Entré
  • Hobbyrum
  • Kælder
  • Garage
  • Værksted
  • Renovering
  • Væsker.