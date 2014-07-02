Uanset om snavset er vådt eller tørt - det kombinerede våd- og tørsugemundstykke samler nemt snavset op og glider let hen over gulvet takket være hjulene på siden. Med en fodkontakt kan man hurtigt skifte fra våd- til tørsugning. Inkl. parkeringsfunktion til hurtig og bekvem opbevaring af sugerør og gulvmundstykke under pauser i arbejdet.