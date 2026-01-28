FloorPro Mélytisztító, savas RM 751, 10l

Savas mélytisztító kézi és gépi szaniter és épülettisztításhoz. Hatékonyan távolítja el a vízkövet, mészkőlerakódások, rozsdát, tejkövet, húgykövet és cementréteget.

Erőteljes, különösen alacsony habzású és ezért ideális oadlósúrológépekkel történő használatra: a Kärcher FloorPro Mélytisztító, savas RM 751. Ez a szulfaminsav alapú, gépi és kézi mélytisztításhoz használt tisztítószer hatékonyan távolítja el a vízkövet, a meszes lerakódásokat, a rozsdát, a tejkövet, a húgykövet és a cementfilmet minden saválló felületről, például kerámialapokról, szaniterekről és fémről. A FloorPro Mélytisztító RM 751 ezért ideális megoldás úszómedencékhez és építési projektek utáni mélytisztításhoz. A mélytisztító integrált korrózióvédelmével és könnyen elválasztható tulajdonságaival ideális ipari környezetben való használatra is.

Specifikációk

Műszaki adatok

Csomagolás mérete (l) 10
Csomagolási egység (Darab(ok)) 1
pH-érték 0,7
Súly (kg) 10,9
Csomagolási súly (kg) 11,3
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 230 x 188 x 307
Alkalmazási területek
  • Építkezés utáni tisztítás
  • Padlótisztítás
