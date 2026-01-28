FloorPro Mélytisztító, savas RM 751, 10l
Savas mélytisztító kézi és gépi szaniter és épülettisztításhoz. Hatékonyan távolítja el a vízkövet, mészkőlerakódások, rozsdát, tejkövet, húgykövet és cementréteget.
Erőteljes, különösen alacsony habzású és ezért ideális oadlósúrológépekkel történő használatra: a Kärcher FloorPro Mélytisztító, savas RM 751. Ez a szulfaminsav alapú, gépi és kézi mélytisztításhoz használt tisztítószer hatékonyan távolítja el a vízkövet, a meszes lerakódásokat, a rozsdát, a tejkövet, a húgykövet és a cementfilmet minden saválló felületről, például kerámialapokról, szaniterekről és fémről. A FloorPro Mélytisztító RM 751 ezért ideális megoldás úszómedencékhez és építési projektek utáni mélytisztításhoz. A mélytisztító integrált korrózióvédelmével és könnyen elválasztható tulajdonságaival ideális ipari környezetben való használatra is.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Csomagolás mérete (l)
|10
|Csomagolási egység (Darab(ok))
|1
|pH-érték
|0,7
|Súly (kg)
|10,9
|Csomagolási súly (kg)
|11,3
|Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm)
|230 x 188 x 307
Kompatibilis készülékek
- B 110 R Bc+D75
- B 110 R Bc+D75+DOSE
- B 110 R Bc+D75+DOSE+SSD
- B 110 R Bc+R75+DOSE
- B 110 R Bc+R75+DOSE+SSD
- B 110 R Bp
- B 110 R Bp Classic +D75
- B 110 R Bp Classic +R75
- B 110 R Bp Pack 160 Ah Li+Dose+D75
- B 110 R Bp Pack 160 Ah Li+Dose+R75
- B 110 R Bp Pack 160 Ah Li+Dose+SSD+D75
- B 110 R Bp Pack 160 Ah Li+Dose+SSD+R75
- B 110 R Bp Pack 170Ah AGM+D75
- B 110 R Bp Pack 170Ah AGM+D75+DOSE
- B 110 R Bp Pack 170Ah AGM+D75+DOSE+SSD
- B 110 R Bp Pack 170Ah AGM+R75
- B 110 R Bp Pack 170Ah AGM+R75+DOSE
- B 110 R Bp Pack 170Ah AGM+R75+DOSE+SSD
- B 110 R Bp Pack 170Ah+D75+DOSE+Fleet
- B 110 R Bp Pack 170Ah+D75+DOSE+SSD+Fleet
- B 110 R Bp Pack 170Ah+DOSE+R75+Fleet
- B 110 R Bp Pack 170Ah+FleetEU+D75
- B 110 R Bp Pack 170Ah+R75+DOSE+SSD+Fleet
- B 110 R Bp Pack 285Ah AGM+R75+DOSE
- B 110 R Bp Pack Classic +D75
- B 110 R Bp Pack Classic +R75
- B 110 R Bp+D75
- B 110 R Bp+R75
- B 150 R + D 75
- B 150 R + D 90
- B 150 R + R 75
- B 150 R + R 85
- B 150 R + R 90
- B 150 R Adv + D 75
- B 150 R Adv + D 90
- B 150 R Adv + R 75
- B 150 R Adv + R 90
- B 150 R Bc + R85
- B 150 R Bc +D90
- B 150 R Bc +R85
- B 150 R Bc PACK DOSE+SB+240Ah Li+Ri+R85
- B 150 R Bc SB
- B 150 R Bc+ D90
- B 150 R Bp + D90
- B 150 R Bp + R85
- B 150 R Bp DOSE SB+180Ah Gel+R85
- B 150 R Bp Dose SB+180AhGel+R85
- B 150 R Bp Pack 170Ah AGM+D90
- B 150 R Bp Pack 170Ah AGM+R85
- B 150 R Bp Pack 240 Ah Gel+R85+DOSE+Rinse
- B 150 R Bp Pack 240Ah Gel+D90+DOSE+Rinse
- B 150 R Bp Pack 240Ah Wet+D90+DOSE+Rinse
- B 150 R Bp Pack 240Ah Wet+R85+DOSE+Rinse
- B 150 R Bp Pack 240Ah Wet+R85+DOSE+Rinse+SB
- B 150 R Bp Pack Adv 240Ah Wet+D90+DOSE+Rinse
- B 150 R Bp Pack Adv 240Ah Wet+R85+DOSE+Rinse+SB
- B 150 R Bp Pack DOSE+240Ah Li+Ri+D90
- B 150 R Bp Pack DOSE+240Ah Wet+Rins+D90
- B 150 R Bp Pack DOSE+240Ah Wet+Rins+R85
- B 150 R Bp Pack DOSE+SB+240Ah Wet+Ri+R85
- B 150 R Bp Pack DOSE+SSD+240Ah Wet+R+D90
- B 150 R Bp Pack DOSE+SSD+240Ah Wet+R+R85
- B 150 R Bp Pack+170Ah AGM+D 90
- B 150 R Bp Pack+170Ah AGM+R85
- B 150 R BpPackDOSE+240AhGel+2xRI+Mop+D90
- B 150 R BpPackDOSE+240AhGel+2xRI+Mop+R85
- B 220 R Bc + D 90
- B 220 R Bc + R85
- B 220 R Bc DOSE+D110+Rins+Beacon
- B 220 R Bc SB
- B 220 R Bp Pack DOSE+240Ah Wet+Rins+D90
- B 220 R Bp Pack DOSE+SB+240Ah Wet+Ri+R85
- B 220 R BpPack+DOSE+285Ah+D110+Ri+Beacon
- B 220RBpPackDOSE+240AhLi+Rins+beacon+D90
- B 220RBpPackDOSE+SB+240AhLi+RI+beac+R85
- B 260 R I Bp Pack+D100+DOSE
- B 260 R I Bp Pack+R100+DOSE+SB
- B 260 R I Bp Pack+R120+DOSE+SB
- B 260 R I Combo + D 100
- B 260 R I Combo + R 100
- B 260 R I Combo + R 120
- B 260 RI Bp
- B 260 RI Bp Dose+525AhLi+SB+SafeKit+R120
- B 260 RI Bp Dose+525AhLi+SB+Safekit+R100
- B 260 RI Bp SB
- B 260 RI Bp+630Ah+Dose+SB+Safe kit+R100
- B 260 RI Bp+630Ah+Dose+SB+Safe kit+R120
- B 260 RI Bp+D100+DOSE
- B 260 RI Bp+R100+DOSE+SB
- B 260 RI Bp+R120+DOSE+SB
- B 300 R I
- B 300 R I Bp Pack + SB right
- B 300 R I Bp Pack + SSD right
- B 300 R I D + SB jobb
- B 300 R I D + SSD jobb
- B 300 R I LPG + SB jobb
- B 300 R I LPG + SSD jobb
- B 300 RI Bp + SB
- B 50 W Anniversary Edition
- B 50 W Bp +O51+Rinse+AF
- B 50 W Bp 115Ah+D60+Dose+Rinse+Autofill
- B 50 W Bp 115Ah+D60+Rinse+Autofill
- B 50 W Bp 80Ah Li+O51+Dose+Rinse+AF
- B 50 W Bp Pack +D60+Rinse+AF
- B 50 W Bp Pack 115Ah+D51
- B 50 W Bp Pack 115Ah+D51+DOSE+Rinse+Autofill
- B 50 W Bp Pack 115Ah+D51+Rinse+AF
- B 50 W Bp Pack 115Ah+R55
- B 50 W Bp Pack 115Ah+R55+DOSE+Rinse+Autofill
- B 50 W Bp Pack 115Ah+R55+Rinse+AF
- B 50 W Bp Pack 80Ah Li+D51
- B 50 W Bp Pack 80Ah Li+D51+DOSE+Rinse+Autofill
- B 50 W Bp Pack 80Ah Li+D60
- B 50 W Bp Pack 80Ah Li+FC+D51+DOSE+Rinse+Autofill
- B 50 W Bp Pack 80Ah Li+FC+R55+DOSE+Rinse+Autofill
- B 50 W Bp Pack 80Ah Li+R55
- B 50 W Bp Pack 80Ah Li+R55+DOSE+Rinse+Autofill
- B 50 W Bp Pack 80Ah+D51
- B 50 W Bp Pack 80Ah+D51+Rinse+Autofill
- B 50 W Bp*JP+D51+Dose+Autofill+Homebase
- B 50 W Bp+115Ah+O51+Dose+Rinse+AF
- B 50 W Bp+D51
- B 50 W Bp+D51+DOSE+Rinse+Autofill
- B 50 W Bp+D51+Rinse+Autofill
- B 50 W Bp+D60
- B 50 W Bp+D60+Dose+Rinse+Autofill
- B 50 W Bp+D60+Fleet+Dose+Rinse+Autofill
- B 50 W Bp+R55
- B 50 W Bp+R55+DOSE+Rinse+Autofill
- B 50 W Bp+R55+Rinse+Autofill
- B 50W Bp Pack 80Ah Li+D51+Rinse+Autofill
- B 50W Bp Pack 80Ah Li+D60+FC+FL+Do+Ri+AF
- B 50W Bp Pack 80Ah Li+D60+Rinse+Autofill
- B 50W Bp Pack 80Ah Li+R55+Rinse+Autofill
- B 60 W Bp Pack 115Ah+D65+Rinse+Autofill
- B 60 W Bp Pack 170Ah+D65+Rinse+Autofill
- B 60 W Bp+D65+Rinse+Autofill
- B 60 W Bp+R65+Rinse+Autofill
- B 60WBp Pack DOSE+D65+AF+Rins+V900
- B 60WBpPack+R65+170Ah+AF+Rins+V900
- B 60WBpPackDOSE+D65+115Ah+AF+Rins+V900
- B 60WBpPackDOSE+D65+170Ah+AF+Rins+V900
- B 60WBpPackDOSE+R65+170Ah AF+Rins+V900
- B 80 W Bp DOSE (henger)
- B 80 W Bp DOSE (tárcsa)
- B 80 W Bp Pack 240Ah+DOSE
- BD 30/4 C Bp Pack Li
- BD 35/15 C Classic Bp Pack
- BD 38/12 C Bp Pack Li
- BD 43/25 C Bp
- BD 43/25 C Classic Bp Pack 80Ah
- BD 43/25 C Classic Bp Pack 80Ah Li
- BD 43/25 C Classic Bp Pack 80Ah Li+FC
- BD 43/35 C Classic Ep
- BD 50/40 RS Bp Pack
- BD 50/50 C Bp CL 80 Ah+squeege850straigh
- BD 50/50 C Bp Classic
- BD 50/50 C Bp Pack Li-Ion
- BD 50/50 C Classic Bp Pack 115Ah
- BD 50/50 C Classic Bp Pack 80Ah
- BD 50/50 C Classic Bp Pack 80Ah Li+FC
- BD 50/55 C Bp Pack 115Ah
- BD 50/55 C Classic Bp *EU
- BD 50/55 C Classic Bp Pack 80Ah
- BD 50/55 W Bp Pack 115Ah
- BD 50/55 W Classic Bp *EU
- BD 50/55 W Classic Pack 80Ah
- BD 50/60 C Classic Ep
- BD 50/70 R Classic
- BD 50/70 R Classic Anniversary Edition
- BD 50/70 R Classic Bp Pack 115Ah AGM
- BD 50/70 R Classic Bp Pack 80Ah Li
- BD 50/70 R Classic Bp Pack 80Ah Li+FC
- BD 70/75 W Classic Bp
- BD 70/75 W Classic Bp Pack 115Ah
- BD 70/75 W Classic Bp Pack 160Ah Li +FC
- BD 70/75 W Classic Bp Pack 170Ah
- BD 70/75 W Classic Bp Pack 80Ah Li
- BD 70/75 W Classic Bp Pack 80Ah Li +FC
- BD 80/100 W Bp Classic *EU
- BD 80/100 W Bp Pack Classic
- BD 80/100 W Classic Bp Pack 160 Ah Li+FC
- BD 80/100 W Classic Bp Pack 170Ah
- BR 30/4 C Ep Adv
- BR 35/12 C Bp Pack Li
- BR 40/10 C Anniversary Edition
- BR 40/10 C Ep Adv
- BR 45/22 C BP Pack
- BR 55/40 RS Bp Pack
- BR 75/75 W Classic Bp Pack 170Ah *EU
- BR 75/75 W Classic Bp*EU
- BR 85/100 W Classic Bp
- BR 85/100 W Classic Bp Pack 170Ah
- BR 85/100 W Classic Bp Pack 285Ah
- B 250 R + D 100
- B 250 R + R 100
- B 250 R + R 120
- B 250 R +R100+Dose+630Ah
- B 250 R +R120+Dose+630Ah
- B 250 R Fleet+R100+Dose+630Ah+SB
- B 250 R Fleet+R120+Dose+630Ah
- B 250 R Fleet+R120+Dose+630Ah+SB
- B 40
- B 40 C Bp + D51 + Squeegee
- B 40 C Bp Classic + D 43
- B 40 C Bp Classic+D43+Squeegee
- B 40 C Bp Classic+R45+Squeegee
- B 40 C Bp D 43
- B 40 C Bp D 51
- B 40 C Bp Fleet+115Ah+R45+V900
- B 40 C Bp Fleet+70Ah+R45+AutoFill
- B 40 C Bp R 45
- B 40 C Bp R 55
- B 40 C Bp+76Ah+R45+AutoFill
- B 40 C Ep D 43
- B 40 C Ep D 51
- B 40 C Ep R 45
- B 40 C Ep R 55
- B 40 DOSE Fleet+105Ah+R55+Rinsing+AutoFi
- B 40 DOSE Fleet+115Ah+R55+Rinsing+AutoFi
- B 40 W Bp D 43
- B 40 W Bp D 51
- B 40 W Bp R 45
- B 40 W Bp R 55
- B 40 W Bp+115Ah+D51+Squeegee
- B 40 W DOSE (Henger)
- B 40 W DOSE (Tárcsa)
- B 40 W DOSE Fleet+105Ah+D51+Rins+AutoFil
- B 40 W DOSE Fleet+115Ah+D51+Rins+AutoFil
- B 40 W DOSE+105Ah+D43+Rins+AutoFill
- B 40 W DOSE+105Ah+D51+Rins+AutoFill+Squee
- B 40 W DOSE+105Ah+R55+Rins+AutoFill+Squee
- B 40 W DOSE+115Ah+D51+Rinsing+Autofill
- B 40 W DOSE+115Ah+R55+Rinsing+Autofill
- B 40 W Fleet+105Ah+D51+Rinsing+AutoFill
- B 40 W Fleet+105Ah+R55+Rins+AutoFill
- B 40 W+105Ah+D51+Rinsing+AutoFill
- B 40 W+105Ah+R55+Rins+AutoFill
- B 40 konfiguráció
- BD 40/12 C BC
- BD 40/12 C Bp Pack
- BD 40/25 C Bp Pack
- BD 40/25 C Ep
- BR 30/4 C Anniversary Edition
- BR 30/4 C Bp Pack
- BR 40/25 C Bp Pack
- BR 40/25 C Ep
- BR 45/22 C Bp Pack Li
- ECO! mop, piros, 40 cm
- Mikroszálas mop 40x13cm
- Pamut mop 40x12cm
Alkalmazási területek
- Építkezés utáni tisztítás
- Padlótisztítás