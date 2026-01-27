A PS 30 mosókefe ragyogó tisztítási eredményeket biztosít különböző felületeken. Erről 3 magasnyomású fúvóka gondoskodik, amelyek a makacs szennyeződést is feloldják. Ezáltal a PS 30 optimális segítőtárs a kis- és közepes méretű felületek, mint lépcsők és peremek megbízható tisztításában. A nehezen hozzáférhető helyek eléréséhez a kefefej 360°-ban elfordítható. Minden sima felületen használható az integrált gumiélű szennyeződés lehúzó a tisztítás után. Így a felesleges szennyezett víz gyorsan eltávolítható, a felület pedig azonnal újra használható. A magasnyomású sugár és a kefére gyakorolt kézi nyomás kombinációja a tisztítási teljesítményével minden hagyományos súrolót a sarokba állít. A mosókefe minden K 2 - K 7 kategóriájú Kärcher magasnyomású tisztítóval használható.