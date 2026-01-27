PS 30 mosókefe

A PS 30 mosókefe 3 beépített magasnyomású fúvókájával erőteljesen és időt megtakarítva szabadítja meg a különböző felületeket a szennyeződésektől. Ideális lépcsőkhöz, peremekhez. Beépített gumiélű lehúzóval a szennyezett víz eltávolításáért.

A PS 30 mosókefe ragyogó tisztítási eredményeket biztosít különböző felületeken. Erről 3 magasnyomású fúvóka gondoskodik, amelyek a makacs szennyeződést is feloldják. Ezáltal a PS 30 optimális segítőtárs a kis- és közepes méretű felületek, mint lépcsők és peremek megbízható tisztításában. A nehezen hozzáférhető helyek eléréséhez a kefefej 360°-ban elfordítható. Minden sima felületen használható az integrált gumiélű szennyeződés lehúzó a tisztítás után. Így a felesleges szennyezett víz gyorsan eltávolítható, a felület pedig azonnal újra használható. A magasnyomású sugár és a kefére gyakorolt kézi nyomás kombinációja a tisztítási teljesítményével minden hagyományos súrolót a sarokba állít. A mosókefe minden K 2 - K 7 kategóriájú Kärcher magasnyomású tisztítóval használható.

Jellemzők és előnyök
PS 30 mosókefe: Három beépített magasnyomású fúvóka
Erőteljes tisztítás magasnyomás segítségével a kíváló eredményekért
PS 30 mosókefe: Beépített és cserélhető szívógerenda
A szennyezett víz gyors eltávolítása a cserélhető szívógerenda segítségével.
PS 30 mosókefe: A kefefej 360°-ban elfordítható
Még a nehezen hozzáférhető helyeket is könnyedén elérhetővé teszi.
Sörtegyűrű
  • Kipermetezett víz elleni védelem.
Kompakt formatervezés
  • Az irányítható, kompakt formatervezés megkönnyíti a sarkok és szélek fröccsenésmentes tisztítását.
Erőteljes tisztítás magasnyomással
  • A makacs szennyeződést megbízhatóan távolítja el a különböző felületekről.
Magasnyomású sugár- és kézi kefenyomás kombinációja
  • Extra erős tisztítási teljesítmény a hagyományos súrolókhoz képest.
Specifikációk

Műszaki adatok

Szín fekete
Súly (kg) 0,9
Csomagolási súly (kg) 1,2
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 744 x 293 x 769

Videók

Kompatibilis készülékek
Alkalmazási területek
  • Lépcsők
  • Teraszok
  • Garázs
  • Kert és kőfalak
  • Erkély
  • Utak
  • Autófeljárók
