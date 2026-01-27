PS 30 mosókefe
A PS 30 mosókefe 3 beépített magasnyomású fúvókájával erőteljesen és időt megtakarítva szabadítja meg a különböző felületeket a szennyeződésektől. Ideális lépcsőkhöz, peremekhez. Beépített gumiélű lehúzóval a szennyezett víz eltávolításáért.
A PS 30 mosókefe ragyogó tisztítási eredményeket biztosít különböző felületeken. Erről 3 magasnyomású fúvóka gondoskodik, amelyek a makacs szennyeződést is feloldják. Ezáltal a PS 30 optimális segítőtárs a kis- és közepes méretű felületek, mint lépcsők és peremek megbízható tisztításában. A nehezen hozzáférhető helyek eléréséhez a kefefej 360°-ban elfordítható. Minden sima felületen használható az integrált gumiélű szennyeződés lehúzó a tisztítás után. Így a felesleges szennyezett víz gyorsan eltávolítható, a felület pedig azonnal újra használható. A magasnyomású sugár és a kefére gyakorolt kézi nyomás kombinációja a tisztítási teljesítményével minden hagyományos súrolót a sarokba állít. A mosókefe minden K 2 - K 7 kategóriájú Kärcher magasnyomású tisztítóval használható.
Jellemzők és előnyök
Három beépített magasnyomású fúvókaErőteljes tisztítás magasnyomás segítségével a kíváló eredményekért
Beépített és cserélhető szívógerendaA szennyezett víz gyors eltávolítása a cserélhető szívógerenda segítségével.
A kefefej 360°-ban elfordíthatóMég a nehezen hozzáférhető helyeket is könnyedén elérhetővé teszi.
Sörtegyűrű
- Kipermetezett víz elleni védelem.
Kompakt formatervezés
- Az irányítható, kompakt formatervezés megkönnyíti a sarkok és szélek fröccsenésmentes tisztítását.
Erőteljes tisztítás magasnyomással
- A makacs szennyeződést megbízhatóan távolítja el a különböző felületekről.
Magasnyomású sugár- és kézi kefenyomás kombinációja
- Extra erős tisztítási teljesítmény a hagyományos súrolókhoz képest.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Szín
|fekete
|Súly (kg)
|0,9
|Csomagolási súly (kg)
|1,2
|Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm)
|744 x 293 x 769
Kompatibilis készülékek
- K 3 Power Control Car & Home *EU
- K 3 Power Control Home T 5
- K 4
- K 4 Classic
- K 4 Comfort Premium
- K 4 Comfort Premium Home
- K 4 FJ BB
- K 4 Power Control Flex
- K 4 Power Control Flex Car & Home
- K 4 Power Control Flex Car & Stairs
- K 4 Power Control Flex Home
- K 4 Power Control Flex eco!Booster
- K 5 Basic
- K 5 Basic RM
- K 5 Classic
- K 5 Classic Home
- K 5 Comfort Premium
- K 5 Comfort Premium Connect
- K 5 Comfort Premium Connect Home
- K 5 Comfort Premium Home
- K 5 FJ Home BB
- K 5 Power Control Flex
- K 5 Power Control Flex Car & Home
- K 5 Power Control Flex Home eco!Booster
- K 5 WCM
- K 5 WCM Premium
- K 5 WCM Premium Home
- K 6 Special
- K 7 Comfort Premium
- K 7 Comfort Premium Connect
- K 7 Comfort Premium Connect Home
- K 7 Comfort Premium Home
- K 7 WCM
- K 7 WCM FJ
- K 7 WCM FJ Home BB
- K 7 WCM Premium Home
- K Mini
- K Silent eco!Booster
- K 2
- K 2 Basic *EU
- K 2 Classic
- K 2 Classic Car & Home
- K 2 Compact
- K 2 Compact Car
- K 2 Compact Car & Home
- K 2 Compact Home
- K 2 Full Control
- K 2 Full Control Home
- K 2 HOME T150 *EU
- K 2 Horizontal VPS
- K 2 Power Control Car
- K 2 Power Control Home
- K 2 Premium
- K 2 Premium Car
- K 2 Premium Car & Home *EU
- K 2 Premium Full Control
- K 2 Premium Full Control Home
- K 2 Premium Home
- K 2 Premium Horizontal VPS Home
- K 2 Premium Power Control
- K 2 Premium Power Control Home
- K 2 Premium horizontal
- K 2 Universal Edition
- K 2 Universal Edition Car
- K 2 Universal Edition Home
- K 3 Car
- K 3 Compact
- K 3 Compact Car
- K 3 Full Control Car&Home T2
- K 3 Full Control Home T5
- K 3 Full Controll
- K 3 Full Controll Car
- K 3 Horizontal Plus Home
- K 3 Power Control Car *EU
- K 3 Power Control Home & Pipe
- K 3 Premium
- K 3 Premium Home T 150
- K 3 Premium Power Control Home
- K 4
- K 4 Classic Home
- K 4 Compact
- K 4 Compact UM
- K 4 Compact UM Car *EU
- K 4 FJ Home BB
- K 4 Full Control
- K 4 Full Control Home
- K 4 Full Control Home & Pipe
- K 4 Full Control Stairs
- K 4 Power Control Car *EU
- K 4 Power Control Home
- K 4 Power Control Home & Brush
- K 4 Power Control Stairs
- K 4 Premium
- K 4 Premium Full Control
- K 4 Premium Full Control Home
- K 4 Premium Power Control Flex
- K 4 Premium Power Control Flex Home
- K 4 Premium Power Control Home
- K 4 Premium Universal *EU
- K 4 WCM
- K 5
- K 5 Basic Car
- K 5 Compact
- K 5 FJ BB
- K 5 Full Control
- K 5 Full Control Plus
- K 5 Full Control Premium
- K 5 Full Control Premium Home
- K 5 Power Control Flex Home
- K 5 Power Control Flex Home&Brush Anniversary Edition
- K 5 Premium Full Control Plus Home
- K 5 Premium Smart Control Flex Anti-Twist
- K 5 Premium Smart Control Flex Home
- K 5 Premium Smart Control Flex eco!B
- K 5 Premium Smart Control Home
- K 5 Smart Control Flex
- K 5 UM Car*RU
- K 7 Compact
- K 7 Compact Home
- K 7 Full Control
- K 7 Full Control Home
- K 7 Full Control Plus
- K 7 Full Control Plus Home
- K 7 Power Flex
- K 7 Power Flex Home
- K 7 Premium Full Control *EU
- K 7 Premium Full Control Home
- K 7 Premium Power Flex
- K 7 Premium Power Flex Home
- K 7 Premium Smart Control Anti-Twist Flex
- K 7 Premium Smart Control Flex Black Line
- K 7 Premium Smart Control Flex Home
- K 7 Premium Smart Control Flex eco!B
- K 7 Smart Control
- K 7 Smart Control Flex
- K 7 Smart Control Flex Home
- K 7 Smart Control Flex eco!Booster *EU
- K 7 Smart Control Home T 5 Black
- K 7 WCM Car&Home BB
- K 7 WCM Premium
- K3 Car & Home T2
Alkalmazási területek
- Lépcsők
- Teraszok
- Garázs
- Kert és kőfalak
- Erkély
- Utak
- Autófeljárók
