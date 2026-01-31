Auto salona tīrīšanas komplekts *WW

Sākot no laipas un sēdekļiem līdz automašīnas bagāžniekam: īpašais Kärcher mājas un dārza daudzfunkcionālo putekļu sūcēju piederumu komplekts nodrošina lielisku automašīnas salona tīrīšanu.

Izmantojot plašo piederumu komplektu, kas sastāv no 1,5 metru pagarinātāja šļūtenes, īpaši garas spraugas sprauslas, automašīnas sprauslas, sūkšanas sukas ar cietiem sariem, iesūkšanas sukas ar mīkstiem sariem un mikrošķiedras auduma gludām virsmām un logu virsmām, automašīnas salona tīrīšana ir tīrais nieks, lai automašīna kļūtu par nevainojami tīru labsajūtas zonu. Neatkarīgi no tā, vai tīrāt kāju pamatu, paklāju, automašīnas sēdekli, paneli, centrālo konsoli, logus vai automašīnas bagāžnieku: šis piederumu komplekts īsā laikā padara visu automašīnas salonu mirdzoši tīru. Tas nodrošina, ka pat grūti sasniedzamas vietas, piemēram, spraugas un maigas virsmas, var perfekti notīrīt. Piederumu komplekts ir piemērots visiem Kärcher mājas un dārza universālajiem putekļsūcējiem.

Īpašības un ieguvumi
Visaptverošs piederumu komplekts rūpīgai visu automašīnas salona virsmu tīrīšanai
Ieskaitot 1,5 m pagarinošo šļūteni, kas nodrošina lielāku darbības rādiusu un lielāku pārvietošanās brīvību
Specifikācijas

Tehniskie dati

Daudzums (-daļa) 6
Auduma šķiedru kompozīts 80 % Poliesters, 20% Poliamīds
Standarta nominālais platums (mm) 35
Krāsa melna
Svars (kg) 0.7
Svars, ieskaitot iepakojumu (kg) 0.9
Izmēri (G x P x A) (mm) 560 x 230 x 130
Saderīgās iekārtas
Pielietošanas veidi
  • Gaiteņi
  • Grūti sasniedzamas vietas (stūri, plaisas, atstarpes utt.)
  • Sānu kabatas automašīnā
  • Instrumentu panelis
  • Centrālā konsole
  • Automašīnas bagāžas nodalījums
  • Automašīnas sēdekļi
  • Aizmugurējais sēdeklis
  • Kāju paklājiņš
  • Priekšējie stikli
