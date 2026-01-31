Iesūkšanas caurules pagarinājums WD ID 35 *ww
Praktiska pagarinājuma iesūkšanas caurule lielākam darbības diapazonam. Iesūkšanas caurules pagarinājums ir īpaši ieteicams lietošanai vietās, kur grūti piekļūt, piemēram, augstiem griestiem. Iesūkšanas caurule ir 0,5 m gara, un tās nominālais izmērs ir 35 mm.
Īpašības un ieguvumi
Vietām, kurām grūti piekļūt, piemēram, augsti griesti, slikti apgaismotas spraugas utt.
Piemērots visiem Kärcher mājas un dārza daudzfunkcionālajiem putekļsūcējiem
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Standarta nominālais platums (mm)
|35
|Krāsa
|melna
|Svars (kg)
|0.1
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|0.3
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|480 x 40 x 40
Saderīgās iekārtas
- KWD 1 V-12/2/18
- KWD 2 S V-15/4/18 (YSY)
- KWD 3 S V-17/4/20 Anniversary Ed.
- WD 1 Compact Battery
- WD 1 Compact Battery Komplekts
- WD 2 Foam 12L *EU
- WD 2 Foam 15L *EU
- WD 2 Foam Premium 15L *EU
- WD 2 Plus S V-15/4/18/C
- WD 2 Plus V-12/4/18/C (YYY)
- WD 2 Plus V-12/6/18/C Home (YYY)
- WD 2 V-15/4/18/C (YYY) *EU
- WD 2-18
- WD 2-18 Battery Set
- WD 2X F 12L NB *EU
- WD 3
- WD 3 Battery
- WD 3 Battery Komplekts
- WD 3 Battery Premium
- WD 3 Battery Premium komplekts
- WD 3 C 15L *EU
- WD 3 C 19L *EU
- WD 3 C P Premium 17L *EU
- WD 3 C Premium 15L *EU
- WD 3 C Premium 17L *EU
- WD 3 C Premium 19L *EU
- WD 3 P
- WD 3 P S V-17/4/20 Workshop
- WD 3 P V-17/4/20 Extension (YYY)
- WD 3 P V-17/4/20 Workshop (YYY)
- WD 3 P V-19/4/20
- WD 3 S V-15/6/20 Home
- WD 3 S V-17/4/20 + 4 FB
- WD 3 S V-17/6/20 Car (YSY)
- WD 3 S V-19/4/20 Suc. Br. Kit (YSY)
- WD 3 S V-19/6/20 Car
- WD 3 V-15/4/20 Car
- WD 3 V-17/4/20
- WD 3 V-17/4/35
- WD 3 V-17/6/20 Car (YYY)
- WD 3 V-19/6/20 Home
- WD 3-18
- WD 3-18 Battery Set
- WD 3-18 S
- WD 3-18 S Battery
- WD 4 P S V-20/5/22
- WD 4 P V-20/5/22
- WD 4 S Go!Further
- WD 4 S V-20/5/22
- WD 4 V-20/5/22
- WD 4-18 Dual Battery Set V-20/22
- WD 4-18 Dual V-20/22
- WD 4-18 S Dual Battery Set V-20/22
- WD 4-18 S Dual V-20/22
- WD 5 25L S 2,2m 6m *EU
- WD 5 Control 25/5/22
- WD 5 Control P 25/5/22
- WD 5 Control P S 25/5/22
- WD 5 Control S 25/5/22
- WD 5 P S V-25/6/22 Workshop (YSY) *EU
- WD 5 P V-25/8/35 (YYY) *EU
- WD 5 S V-30/5/22 (YSY)
- WD 5/6 25L 2,2m 6m *EU
- WD 5/6 25L 2,2m 8m P st *EU
- WD 5/6 25L S 2,2m 8m P st *EU
- WD 6 Control P S 30/6/35/T
- WD 6 P S V-30/6/22/T
- WD 6 P S V-30/6/22/T + DDC (YSY)
- WD 6 P S V-30/6/22/T Car & Pet
- WD 6 P S V-30/8/22/T Ren. (YSY) *EU
- WD 6 P S V-30/8/35/T (YSY)
- WD 6 P V-25/8/22/T
- WD 7 Control P S 30/6/35/T