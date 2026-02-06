Duză lunga de aspirare a spatiilor inguste. Pentru aspiratoare din gama WD
Duză extra-lungă complet revizuită pentru spatii inguste. Ideală pentru locuri greu accesibile din mașină (de exemplu, zone de îmbinare). Potrivită pentru toate aspiratoarele multifuncționale Kärcher Home & Garden.
Duza extra-lungă pentru rosturi, complet revizuită, este acum mai subţire şi impresionează cu o mai bună manevrabilitate. Locurile greu accesibile, cum ar fi spațiile înguste, crăpăturile și zonele de îmbinare din mașină, precum și din casă, pot fi curățate acum cu un confort sporit. Este potrivită pentru toate aspiratoarele multifuncționale Kärcher Home & Garden.
Caracteristici si beneficii
Duză pentru rosturi complet reproiectată, mai subţire şi foarte lungă
Pentru curățarea profundă a zonelor din automobil sau gospodărie, care sunt greu accesibile
Compatibil cu toate aspiratoarele umed-uscat și aparatele de curățare prin injecție-extracție Kärcher Home & Garden.
Specificații tehnice
Date tehnice
|Cantitatea (Bucată)
|1
|Diametru nominal standard (mm)
|35
|Culoarea
|Negru
|Greutate (kg)
|0,1
|Greutate cu ambalaj (kg)
|0,1
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|350 x 40 x 40
Masini compatibile
- KWD 1 V-12/2/18
- KWD 1 W V-12/2/18
- KWD 2 V-12/4/18
- KWD 3 S V-17/4/20 Anniversary Edition
- KWD 3 V-15/4/20
- KWD 3 V-17/4/20 (BYY)
- KWD 3 V-17/4/20/F
- SE 4
- SE 4 Go!Further
- SE 4 Plus
- SE 4001
- SE 5
- SE 5 Car
- SE 6 Signature Line
- T 7/1 Classic
- WD 1 Classic
- WD 1 Compact Battery
- WD 1 Compact Battery Set
- WD 2 Plus S V-15/4/18
- WD 2 Plus S V-15/4/18/C
- WD 2 Plus V- 15/4/18/C
- WD 2 Plus V-12/4/18/C
- WD 2 Plus V-12/6/18/C (YYY)
- WD 2 Plus V-15/4/18
- WD 2 plus V-12/4/18
- WD 2-18
- WD 2-18 V Battery Set
- WD 3 Battery
- WD 3 Battery Premium
- WD 3 Battery Premium Set
- WD 3 Battery Set
- WD 3 P S V-17/4/20
- WD 3 P V-17/4/20
- WD 3 Premium
- WD 3 S V-15/4/20
- WD 3 S V-15/6/20 Home
- WD 3 S V-17/4/20
- WD 3 S V-19/4/20
- WD 3 V-15/4/20
- WD 3 V-15/4/20 Car (YYY)
- WD 3 V-15/6/20
- WD 3 V-17/4/20
- WD 3 V-17/6/20 Car
- WD 3 V-19/4/20
- WD 3 V-19/6/20
- WD 3-18
- WD 3-18 Battery Set
- WD 3-18 S
- WD 3-18 S Battery Set
- WD 4 P S V-20/5/22
- WD 4 P V-20/5/22
- WD 4 S Go!Further
- WD 4 S V-20/4/35
- WD 4 S V-20/5/22
- WD 4 V-20/4/35
- WD 4 V-20/5/22
- WD 5
- WD 5 P S V-25/5/22
- WD 5 P V-25/5/22
- WD 5 P V-25/8/35
- WD 5 S V-25/5/22
- WD 5 V-25/5/22
- WD 6 P S V-30/6/22/T
- WD 6 P S V-30/6/22/T Car & Pet
- WD 6 P S V-30/8/22/T Renovation
- WD 6 P V-25/8/22/T
Domenii de intrebuintare
- Holuri
- Zone greu accesibile (colțuri, rosturi, goluri etc.)
- Buzunare laterale în mașină