Høytrykksslange, 10 m, DN 6, 250 bar, 2 x EASY!Lock

10 m lang høytrykksslange (DN 6) utstyrt med EASY!Lock manuell skruekobling på begge sider. Egnet opptil 250 bar og med ANTI!Twist.

10 m høytrykksslange (M 22 x 1,5) med knekkbeskyttelse. Med patentert roterende AVS-håndtakskobling og manuell kobling. Ytterligere data: DN 6/155 °C/250 bar.

Spesifikasjoner

Teknisk data

ID ( ) DN 6
Temperatur (°C) maks. 155
Maks. trykk (bar) 250
Lengde (m) 10
Tilslutningsgjenger 2 x EASY!Lock
Vekt inkludert emballasje (kg) 1,9
Høytrykksslange, 10 m, DN 6, 250 bar, 2 x EASY!Lock