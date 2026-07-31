Høytrykksslange, 10 m, DN 6, 250 bar, 2 x EASY!Lock
10 m lang høytrykksslange (DN 6) utstyrt med EASY!Lock manuell skruekobling på begge sider. Egnet opptil 250 bar og med ANTI!Twist.
10 m høytrykksslange (M 22 x 1,5) med knekkbeskyttelse. Med patentert roterende AVS-håndtakskobling og manuell kobling. Ytterligere data: DN 6/155 °C/250 bar.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|ID ( )
|DN 6
|Temperatur (°C)
|maks. 155
|Maks. trykk (bar)
|250
|Lengde (m)
|10
|Tilslutningsgjenger
|2 x EASY!Lock
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|1,9
Kompatible maskiner
Nåværende produktsortiment
- HD 6/15 MX Plus
- HD 6/15 MXA Plus
- HD 6/15-4 M Classic
- HD 6/15-4 M ST Classic
- HD 6/15-4 MX Plus Classic
- HD 6/16-4 MXA Plus
- HD 7/11--4 M Classic
- HD 7/14-4 M
- HD 7/14-4 M Cage
- HD 7/14-4 MXA Plus
- HD 7/15 G
- HD 7/16-4 Cage ST
- HD 7/16-4 MXA Plus
- HD 7/17 M Cage
- HD 7/17 M St
- HD 7/17 MXA Plus
- HD 7/18-4 M Classic
- HD 8/18-4 Cage ST