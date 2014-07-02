Rørrengjøringsdyse
Med gjenger og forskjellige dusjeretninger for områdevennlig renhold av tette avløp og rør. Dyseoverflaten er plassert slik at dysen trekker seg selv inn I røret ved hjelp av 4 roterende strålepunkter.
Roterende rørrengjøringsdyse med innvendig gjenge. Dysen har fire roterende dyser for miljøvennlig rengjøring av tette avløp og rør. Dysene er anordnet slik at dysen og slangen kan bevege seg fritt gjennom røret. Med R 1/8"-kobling for tilkobling til rørrengjøringsslange.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Diameter (mm)
|16
|Dysestørrelse ( )
|65
|Gjenger
|R 1/8"