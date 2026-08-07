Lanca do piany Advanced 1, 400 l/h - 600 l/h
Wysokiej jakości wytrzymała lanca do piany Advanced 1 z regulacją kąta spryskiwania i korpusem wykonanym z mosiądzu Eco. Odpowiednia do urządzeń wysokociśnieniowych Kärcher o wydajności tłoczenia od 400 do 600 l/h.
Wyposażony w korpus wykonany z wytrzymałego i trwałego stopu Ecobrass do czyszczenia wysokociśnieniowego z użyciem silnie działających środków czyszczących: Nasza lanca do piany Advanced 1 zachwyca wysoką jakością. Dostępny jest również ergonomiczny i stabilny zbiornik na środki czyszczące z możliwością dodatkowego chwytania za szyjkę i dużym wlewem. Precyzyjnie, zgodnie z potrzebami można regulować kąt spryskiwania, a także dozowanie środka czyszczącego na 3 poziomach. Zintegrowana przegroda skutecznie zapobiega niezamierzonemu przestawieniu dozownika środka czyszczącego. Lanca pianowa odpowiednia do urządzeń wysokociśnieniowych Kärcher o wydajności tłoczenia od 400 do 600 l/h.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Wydajność tłoczenia (l/h)
|400 - 600
|Rozmiar dyszy ( )
|38
|Ciśnienie maksymalne (bar)
|300
|Dozowanie (%)
|1 - 2 - 4
|Pojemność zbiornika (l)
|1
|Temperatura (°C)
|maks. 60
|Gwint przyłącza
|EASY!Lock
|Waga z opakowaniem (kg)
|0,8
Kompatybilne urządzenia
Aktualny asortyment
- HD 4/11 C Bp (wersja bez akumulatorów i ładowarki)
- HD 4/11 C Bp Pack
- HD 5/11 E Classic
- HD 5/11 E EB+ Foam Classic
- HD 5/11 EX Plus Classic
- HD 5/11 P
- HD 5/11 P Plus
- HD 5/12 C
- HD 5/12 C Plus
- HD 5/12 CX Plus
- HD 5/13 C Plus
- HD 5/13 C Plus + FR Classic
- HD 5/13 E Classic
- HD 5/13 EX EB + Foam Classic Anniversary Edition
- HD 5/13 EX Plus Classic
- HD 5/13 EX Plus+FR Classic
- HD 5/15 C
- HD 5/15 C Plus
- HD 5/15 C Plus + FR Classic
- HD 5/15 C Power Control
- HD 5/15 CX
- HD 5/15 CX Plus
- HD 5/15 CX Plus + FR Classic
- HD 5/17 C
- HD 5/17 C Plus
- HD 5/17 C Plus + FR
- HD 5/17 CX Plus
- HD 6/13 C
- HD 6/13 C Plus
- HD 6/13 C Plus + FR Classic
- HD 6/13 CX Plus
- HD 6/15 C
- HD 6/15 C Plus
- HD 6/15 CX Plus
- HD 6/15 Cage
- HD 6/15 M
- HD 6/15 M CageEB Anniversary Edition
- HD 6/15 M Edition Power Control
- HD 6/15 M Plus
- HD 6/15 M Portable
- HD 6/15 M ST
- HD 6/15 MX Plus
- HD 6/15 MXA Plus
- HD 6/15-4 M Classic
- HD 6/15-4 M ST Classic
- HD 6/15-4 MX Plus Classic
- HD 6/16-4 M Cage
- HD 7/11-4 M Classic
- HDS 5/11 U
- HDS 5/11 UX
- HDS 5/11 UX Plus
- HDS 5/12 C
- HDS 5/13 U
- HDS 5/13 UX
- HDS 5/15 U
- HDS 5/15 U Plus
- HDS 5/15 UX
- HDS 5/15 UX Plus
- HDS 6/14-4 C
- HDS 6/14-4 CX
- HDS 6/15 C
- HDS 6/15 CXA
- HDS 7/16 C
- HDS 7/16 CXA
- ProHD 400
- ProHD 800 Plus
Urządzenia archiwalne
Akcesoria
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