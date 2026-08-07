Wyposażony w korpus wykonany z wytrzymałego i trwałego stopu Ecobrass do czyszczenia wysokociśnieniowego z użyciem silnie działających środków czyszczących: Nasza lanca do piany Advanced 1 zachwyca wysoką jakością. Dostępny jest również ergonomiczny i stabilny zbiornik na środki czyszczące z możliwością dodatkowego chwytania za szyjkę i dużym wlewem. Precyzyjnie, zgodnie z potrzebami można regulować kąt spryskiwania, a także dozowanie środka czyszczącego na 3 poziomach. Zintegrowana przegroda skutecznie zapobiega niezamierzonemu przestawieniu dozownika środka czyszczącego. Lanca pianowa odpowiednia do urządzeń wysokociśnieniowych Kärcher o wydajności tłoczenia od 400 do 600 l/h.