Lanca do piany Advanced 1, 400 l/h - 600 l/h

Wysokiej jakości wytrzymała lanca do piany Advanced 1 z regulacją kąta spryskiwania i korpusem wykonanym z mosiądzu Eco. Odpowiednia do urządzeń wysokociśnieniowych Kärcher o wydajności tłoczenia od 400 do 600 l/h.

Wyposażony w korpus wykonany z wytrzymałego i trwałego stopu Ecobrass do czyszczenia wysokociśnieniowego z użyciem silnie działających środków czyszczących: Nasza lanca do piany Advanced 1 zachwyca wysoką jakością. Dostępny jest również ergonomiczny i stabilny zbiornik na środki czyszczące z możliwością dodatkowego chwytania za szyjkę i dużym wlewem. Precyzyjnie, zgodnie z potrzebami można regulować kąt spryskiwania, a także dozowanie środka czyszczącego na 3 poziomach. Zintegrowana przegroda skutecznie zapobiega niezamierzonemu przestawieniu dozownika środka czyszczącego. Lanca pianowa odpowiednia do urządzeń wysokociśnieniowych Kärcher o wydajności tłoczenia od 400 do 600 l/h.

Specyfikacja

Dane techniczne

Wydajność tłoczenia (l/h) 400 - 600
Rozmiar dyszy ( ) 38
Ciśnienie maksymalne (bar) 300
Dozowanie (%) 1 - 2 - 4
Pojemność zbiornika (l) 1
Temperatura (°C) maks. 60
Gwint przyłącza EASY!Lock
Waga z opakowaniem (kg) 0,8
Akcesoria
Części zamienne

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