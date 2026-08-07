Używana w połączeniu z pianą czyszczącą RM 838 VehiclePro nowo opracowana lanca do piany Basic 1 zmniejszy zużycie środka czyszczącego o około 50%. Została opracowana do myjek wysokociśnieniowych bez funkcji Servo Control oraz z prędkością przepływu na poziomie 350–600 litrów na godzinę. Zaskakuje doskonałą jakością piany, prostą obsługą oraz materiałami wysokiej jakości, takimi jak mosiężny korpus, który zapewnia długi okres eksploatacji. Precyzyjne dozowanie, które można regulować w trzech etapach za pomocą zintegrowanej płyty, która również skutecznie zapobiega przypadkowym zmianom regulacji. Solidny i ergonomiczny pojemnik na środek czyszczący, który dzięki swojemu kształtowi jest bardzo stabilny, jest wyposażony w duży otwór do napełniania, gwint wielokrotny umożliwiający szybkie zamknięcie oraz dodatkowy uchwyt na kołnierzu.