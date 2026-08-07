Lanca pianowa Basic 1, 350 l/h - 600 l/h
Do myjek wysokociśnieniowych o prędkości przepływu 350–600 l/h: nowa, solidna lanca do piany Basic 1 o bardzo wysokiej jakości zapewniająca wysokiej jakości pianę przy o połowę mniejszym zużyciu środka czyszczącego.
Używana w połączeniu z pianą czyszczącą RM 838 VehiclePro nowo opracowana lanca do piany Basic 1 zmniejszy zużycie środka czyszczącego o około 50%. Została opracowana do myjek wysokociśnieniowych bez funkcji Servo Control oraz z prędkością przepływu na poziomie 350–600 litrów na godzinę. Zaskakuje doskonałą jakością piany, prostą obsługą oraz materiałami wysokiej jakości, takimi jak mosiężny korpus, który zapewnia długi okres eksploatacji. Precyzyjne dozowanie, które można regulować w trzech etapach za pomocą zintegrowanej płyty, która również skutecznie zapobiega przypadkowym zmianom regulacji. Solidny i ergonomiczny pojemnik na środek czyszczący, który dzięki swojemu kształtowi jest bardzo stabilny, jest wyposażony w duży otwór do napełniania, gwint wielokrotny umożliwiający szybkie zamknięcie oraz dodatkowy uchwyt na kołnierzu.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Wydajność tłoczenia (l/h)
|350 - 600
|Rozmiar dyszy ( )
|38
|Ciśnienie maksymalne (bar)
|300
|Dozowanie (%)
|1 - 2 - 4
|Pojemność zbiornika (l)
|1
|Temperatura (°C)
|maks. 60
|Gwint przyłącza
|EASY!Lock
|Waga z opakowaniem (kg)
|0,8
Wideo
Kompatybilne urządzenia
Aktualny asortyment
- HD 4/11 C Bp (wersja bez akumulatorów i ładowarki)
- HD 4/11 C Bp Pack
- HD 5/11 E Classic
- HD 5/11 E EB+ Foam Classic
- HD 5/11 EX Plus Classic
- HD 5/11 P
- HD 5/11 P Plus
- HD 5/12 C
- HD 5/12 C Plus
- HD 5/12 CX Plus
- HD 5/13 C Plus
- HD 5/13 C Plus + FR Classic
- HD 5/13 E Classic
- HD 5/13 EX EB + Foam Classic Anniversary Edition
- HD 5/13 EX Plus Classic
- HD 5/13 EX Plus+FR Classic
- HD 5/15 C
- HD 5/15 C Plus
- HD 5/15 C Plus + FR Classic
- HD 5/15 C Power Control
- HD 5/15 CX
- HD 5/15 CX Plus
- HD 5/15 CX Plus + FR Classic
- HD 5/17 C
- HD 5/17 C Plus
- HD 5/17 C Plus + FR
- HD 5/17 CX Plus
- HD 6/13 C
- HD 6/13 C Plus
- HD 6/13 C Plus + FR Classic
- HD 6/13 CX Plus
- HD 6/15 C
- HD 6/15 C Plus
- HD 6/15 CX Plus
- HD 6/15 Cage
- HD 6/15 M
- HD 6/15 M CageEB Anniversary Edition
- HD 6/15 M Edition Power Control
- HD 6/15 M Plus
- HD 6/15 M Portable
- HD 6/15 M ST
- HD 6/15 MX Plus
- HD 6/15 MXA Plus
- HD 6/15-4 M Classic
- HD 6/15-4 M ST Classic
- HD 6/15-4 MX Plus Classic
- HD 6/16-4 M Cage
- HD 7/11-4 M Classic
- HDS 5/11 U
- HDS 5/11 UX
- HDS 5/11 UX Plus
- HDS 5/12 C
- HDS 5/13 U
- HDS 5/13 UX
- HDS 5/15 U
- HDS 5/15 U Plus
- HDS 5/15 UX
- HDS 5/15 UX Plus
- HDS 6/14-4 C
- HDS 6/14-4 CX
- HDS 6/15 C
- HDS 6/15 CXA
- HDS 7/16 C
- HDS 7/16 CXA
- ProHD 400
- ProHD 800 Plus
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