PrimoFlex® slang 3/4" - 50 m
Kvalitativ PrimoFlex®-slang för trädgård (3/4"). 50 m lång. Med tryckbeständigt förstärkningsnät. Innehåller inga ämnen som är hälsofarliga. Sprängtryck: 24 bar. Hög temperaturbeständighet från -20 till +65 °C.
Kvalitetsslangen PrimoFlex®, som mäter 3/4" i diameter och 50 m i längd, är perfekt för bevattning av områden och trädgårdar i alla storlekar. Denna trädgårdsslang, som består av tre lager och är försedd med tryckbeständigt förstärkningsnät, är fri från ftalater (< 0,1 %), kadmium, barium och bly, vilket innebär att den är helt fri från hälsofarliga ämnen. Det väderbeständiga yttre anti-UV-lagret skyddar materialet, och det ogenomskinliga mellersta lagret förhindrar algbildning inuti slangen. Sprängtrycket är 24 bar. Slangen kan även stolsera med en imponerande temperaturbeständighet på mellan -20 och 65 °C. Vi lämnar 12 års garanti på denna flexibla trädgårdsslang. Trädgårdsslangarna som ingår i Kärchers bevattningssortiment är exceptionellt flexibla, robusta och beständiga mot böjning. Lång livstid plus enkel hantering är lika med en vinnande kombination. Kärcher: Det kloka valet för dina bevattningsbehov.
Egenskaper och fördelar
12 års garanti
- Garanterad hållbarhet
3-lagers
- Knutfri.
Sprängtryck: 24 bar
- Garanterad robusthet.
Behändig trädgårdsslang med tryckbeständig vävd förstärkning
- För enkel hantering.
Fri från kadmium, barium och bly
- Utgör inte någon risk för hälsa eller miljö
Opaka mellanskikt förhindrar algbildning i slangen
- Garanterad robusthet och hållbarhet.
Ftalatfri (< 0,1 %) kvalitativ trädgårdsslang
- Utgör inte någon risk för hälsa eller miljö
Väderbeständigt anti-UV skydd
- Garanterad robusthet.
Specifikationer
Tekniska data
|Diameter
|3/4″
|Slanglängd (m)
|50
|Färg
|Gul
|Vikt (kg)
|10,5
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|10,5
|Mått (L × B × H) (mm)
|380 x 380 x 285
Kompatibla maskiner
Aktuella produkter
- K3 FJ
- K3 FJ Home
- K3 Horizontal
- K3 Power Control Car & Home
- K3 Premium Power Control
- K3 Premium Power Control Home
- K4 Classic
- K4 Power Control Flex
- K4 Power Control Flex Home
- K4 Power Control Home
- K4 Power Control Home Flex Wood
- K4 Premium Power Control Flex
- K4 Premium Power Control Home Wood
- K5 Basic
Tidigare års produkter
Användningsområden
- Bevattning av trädgården
- För bevattning av stora trädgårdar
- För bevattning av krukväxter
- För bevattning av prydnadsväxter (små rabatter, enstaka växter, krukväxter)
- För rengöring av trädgårdsredskap och verktyg