FJ 6 skummunstycke med extra kraftfull skum för enkel rengöring av alla målade ytor, glas och stenbelagda ytor. Idealisk för fordon, vinterträdgårdar, trädgårdsmöbler, fasader, trappor, husvagnar, vägar, murar, persienner, terrasser, uppfarter etc. Behållarens kapacitet är ca. 0,6 liter. Häll Kärcher rengöringsmedlet direkt i skummunstycket, anslut munstycke till spolhandtaget och applicera skummet. Doseringen justerar du enkelt direkt på skummunstycket (gula reglaget). Vattenstrålen kan justeras efter behov. Passar Kärcher högtryckstvättar K2 - K7. Använd den idealiskt tillsammans med Ultra Foam Cleaner.