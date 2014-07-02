FJ 6 Skummunstycke 0,6 l
FJ 6 skummunstycke för rengöring med kraftfullt skum (t.ex. Ultra Foam Cleaner). Används bland annat för rengöring av bilar och motorcyklar samt för applicering av rengöring på stenbelagda ytor, träytor och fasader.
FJ 6 skummunstycke med extra kraftfull skum för enkel rengöring av alla målade ytor, glas och stenbelagda ytor. Idealisk för fordon, vinterträdgårdar, trädgårdsmöbler, fasader, trappor, husvagnar, vägar, murar, persienner, terrasser, uppfarter etc. Behållarens kapacitet är ca. 0,6 liter. Häll Kärcher rengöringsmedlet direkt i skummunstycket, anslut munstycke till spolhandtaget och applicera skummet. Doseringen justerar du enkelt direkt på skummunstycket (gula reglaget). Vattenstrålen kan justeras efter behov. Passar Kärcher högtryckstvättar K2 - K7. Använd den idealiskt tillsammans med Ultra Foam Cleaner.
Egenskaper och fördelar
0,6 liters behållare
- Håller länge utan påfyllning
Enkelt att byta ut olika RM
- Enkel att använda
Kraftfullt, vidhäftande skum
- Rengör enkelt alla typer av ytor
Dosering av rengöringsmedel
- Rengöringsmedlet förbrukas beroende av användning
Transparent behållare för rengöringsmedel
- Alltid synligt innehåll
Specifikationer
Tekniska data
|Färg
|antracit
|Vikt (kg)
|0,2
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|0,3
|Mått (L × B × H) (mm)
|93 x 201 x 184
|Kompatibilitet
|För äldre spolhandtag tillverkade före 2010 (spolhandtag M, 96, 97) krävs adapter M (2.643-950)
Videos
